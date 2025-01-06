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محافظات

تعليم قنا يعلن حصر أصحاب الأجهزة التعويضية

قنا,فيتو
قنا,فيتو

أعلن هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة  قنا،  أن المديرية بصدد عمل حصر عاجل ودقيق بشأن الطلاب والمعلمين الذين هم في احتياج إلى أجهزة تعويضية وأطراف صناعية، تفعيلا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم ولما تم إبرامه من قبل الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي - إدارة المشاركة المجتمعية - مع جمعية أبو غزالة لتنمية المجتمع ومؤسسة أيدينا للأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، وتأكيدًا لدور مؤسسات المجتمع المدني بالتنسيق مع إدارة المشاركة المجتمعية في دعم أسر المعلمين والطلاب في توفير الأجهزة التعويضية للمحتاجين وعمل صيانة مجانية لها وكذا الدعم النفسي والتدريب اللازم لتقبل تلك الأطراف والتعامل معها.

مكافحة تسرب التعليم بالوزارة 

وأضاف مدير تعليم قنا أن جنة دار السلام أحمد مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية وورؤساء أقسام المشاركة المجتمعية بالإدارات التعليمية منوط بهم تلقي طلبات الطلاب والمعلمين المدعومة بالمستندات، وتحديد المكان والموعد المناسب لاستقبال اللجنة المكلفة من قبل الدكتورة راندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمكافحة تسرب التعليم بالوزارة والتي تضم في عضويتها أطباء ومهندسين وفنيين لأخذ مقاسات كل حالة وتعيين رقم كودي لكل طرف تمهيدًا لتركيبه في مرحلة لاحقة، لافتًا أن المشروع يستهدف محافظات قنا وسوهاج والأقصر وأسوان بجنوب الصعيد.

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قنا مؤسسات المجتمع المدني محافظة قنا محمد عبد اللطيف وكيل وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

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