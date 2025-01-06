الإثنين 06 يناير 2025
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محافظات

استنفار أمني بمحيط الكنائس بقنا استعدادا لقداس عيد الميلاد المجيد

قنا,فيتو
قنا,فيتو

أعلنت مطرانيات وكنائس محافظة قنا، اليوم الإثنين، حالة الطوارئ  وشددت من وجودها حول الكنائس، فيما شددت الأجهزة الأمنية، من تواجدها حولها، ونشرت قواتها حولها للتعامل مع أي شخص تسول له نفسه تعكير صفو الأمن والاستقرار بالبلاد.

فيما منعت قوات الأمن أي كاميرات تصوير لإجراءاتها، ووجهت بضرورة أن يكون هناك أماكن مخصصة للسيارات بعيدًا عن محيط الكنائس والمطرانيات، بالإضافة إلى وضع مصدات حديدية، بالإضافة إلى وجود بعض البوابات الإلكترونية الموجودة أمامها، والدفع بسيارات الشرطة ونشر عدد من الأكمنة الأمنية الثابتة والمتحركة مع التشديد الأمني على مداخل ومخارج المدينة على الطرق السريعة.

فرض كردونات أمنية حول الكنائس 

وفرضت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية عدد من الكردونات الأمنية حول الكنائس وفى محيطها لتأمين صلوات قداس عيد الميلاد المجيد.  

إقامة قداس عيد الميلاد 

وتقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مساء اليوم الإثنين، قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية القداس.   

مشاركة عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة 

ويشارك فى احتفال الكنيسة عدد من الوزراء وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والشخصيات العامة والكتاب والصحفيين ورؤساء الكنائس والأقباط من مختلف المحافظات، وسط رعاية فريق الكشافة بالكنيسة. 

وسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة حكمه إلى خلق  التلاحم الوطني بين المسلمين والمسيحيين بمصر وتفعيل حوار الأديان بين مصر والعالم حيث جاءت زيارته لمقر الكنيسة الكاتدرائية بالعباسية لتهنئة الأقباط بأعياد الميلاد لتؤكد على أهدافه، فضلا عن استقبال العديد من الرموز المسيحية من مختلف دول العالم وعلى رأسهم بابا الفاتيكان.  

مقاليد الحكم على ترسيخ مبدأ المواطنة

كما حرص الرئيس السيسي، منذ توليه مقاليد الحكم على ترسيخ مبدأ المواطنة والتأكيد على روح الوحدة الوطنية التي تجمع بين جموع المصريين من خلال العمل الجاد والتواجد في كافة المناسبات، وإصدار القوانين والتشريعات المنظمة لبناء الكنائس، إلى جانب إصدار قرارات جمهورية بإنشاء هيئة للأوقاف الكاثوليكية والإنجيلية.  

والسيسي هو أول رئيس جمهورية في مصر يحرص على حضور احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد وزيارة الكنيسة فضلا عن اهتمامه ببناء الكنائس في المدن الجديدة، والعمل على تقنين أوضاع الكنائس وملحقاتها في مختلف المحافظات إلى جانب إعادة ترميم وإصلاح وتجديد الكنائس التي تضررت جراء الهجمات الإرهابية التي شنتها الجماعة الإرهابية في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وما تلا ذلك من أحداث.  

كما زار الرئيس السيسي الكنيسة 11 مرة لتهنئة الأقباط ونشر رسالة السلام والمحبة والطمأنينة. 

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بطريرك الكرازة المرقسية عيد الميلاد المجيد محافظة قنا قنا ميلاد المسيح

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