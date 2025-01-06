وزير المالية: لن نشهد أزمة انقطاع الكهرباء في 2025 وملتزمون بسداد 16 مليار دولار دين خارجي ونتجه للدعم النقدي

حل الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، ضيفا على الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” بقناة “أون” للحديث عن أبرز الملفات الاقتصادية الحيوية والساخنة لا سيما المتعلقة بالتحول للدعم النقدي والعلاقة مع صندوق النقد الدولي وأزمة الدين الخارجي وموقف تخفيف أحمال الكهرباء في 2025.

ملف التحول للدعم النقدي

وكشف أحمد كوجك وزير المالية، تطورات ملف التحول من الدعم السلعي أو العيني إلى الدعم النقدي، في ظل النهج الذي تتبعه وتتجه إليه الحكومة الفترة الأخيرة.

ميزة التحول إلى الدعم النقدي



وأوضح “كوجك”: التحول إلى الدعم النقدي سيوفر الكثير من سلاسل الإمداد، وأي وفر في الميزانية سنوجهه إلى قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

نقاش التحول للدعم النقدي



وأشار وزير المالية: "مسألة الدعم النقدي فيه نقاش طويل.. ومش هنعمل حاجة تضر حد، وعندما ينتهي نقاش الدعم النقدي سنبدأ باتخاذ الإجراءات بناء على ما تسفر عنه المناقشات".



أخبار إيجابية بالميزانية



ولفت: الميزانية الجديدة تحمل أخبارًا إيجابية للمواطنين في العام المالي الجديد، ونسعى لخفض خدمة الدين، وهذا هو الشغل الشاغل للدولة في المرحلة اللي جاية.

وأوضح: إننا ندير أموال المواطنين ومسددي الضرائب، ونتعهد بالحوكمة والشفافية هذا سيرجع للمواطن بشكل أفضل في الخدمات، وتكبير الاقتصاد وتعظيم الإيرادات".



إطلاق مبادرات بتكلفة تمويل مخفضة تصل لـ14%



وأضاف: "نسعى لإطلاق مبادرات بمستهدفات واضحة، في النقل والصناعة والتمويل الميسر لمعدات الإنتاج".

توسيع القاعدة الضريبية



وأكد “أحمد كوجك”، نسعى لإطلاق مبادرات بتكلفة تمويل مخفضة تصل إلى 14% فقط، وركزنا في مباحثاتنا مع صندوق النقد على استبدال الإصلاحات الضريبية بتوسيع القاعدة الضريبية.

سقف الإنفاق الاستثماري للدولة



ولفت إلى أنه لأول مرة يتم وضع سقف للإنفاق الاستثماري للدولة بـ تريليون جنيه لفتح الباب بشكل كبير أمام القطاع الخاص، متابعا: الإصلاح عملية مستمرة، ونسعى دائما لتحسين أحوال الناس.



سقف الدين من إجمالي الناتج المحلي



وأشار: وضعنا سقف للدين بـ88% من الناتج الإجمالي المحلي وعندنا ضوابط محاكمة شديدة.

وأوضح أحمد كوجك وزير المالية: خلقنا مساحة مالية للمواطن والمستثمر في اتفاقنا الجديد مع صندوق النقد الدولي، وطلبنا تعديل بعض المستهدفات وهو ما أطال أجل التفاوض حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

مفاوضات صندوق النقد الدولي

ولفت إلى أن تفاوضنا مع صندوق النقد الدولي على تخفيض الإعفاءات السلعية لضريبة القيمة المضافة إلى 4 سلع بدلا من 19 سلعة.

رؤية للخطة الإصلاحية مع صندوق النقد

وتابع أنه ستكون لدينا رؤية للخطة الاصلاحية لما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، والمواطن سيشعر بتحسن ملحوظ في أوضاعه مع انخفاض الدين بشكل مؤثر".

تخفيض المديونية



وأشار إلى أن حجم الدين الخارجي الذي يصل إلى 152 مليار دولار مقلق بالنسبة لي، ولكن الذي يدعو للتفاؤل أننا خفضنا المديونية من 96% إلى 89% من إجمالي الناتج المحلي.

التزامات الدين الخارجي في 2025



وأكمل: إننا نستهدف تخفيض دين الموازنة كرقم مطلق في حدود 2 مليار دولار سنويا، مؤكدًا الموازنة المصرية ملتزمة بسداد التزامات دولارية بقيمة 16 مليار دولار في 2025.

اقتراض ميسر من صندوق النقد والبنك الأفريقي

وأوضح أن 80% من التزاماتنا الخارجية ستسدد من موارد دولارية حقيقية إضافية دون اقتراض، لافتًا إلى أن الاقتراض من صندوق النقد والبنك الأفريقي والاتحاد الأوروبي يتم بشروط ميسرة.



ولفت أحمد كوجك وزير المالية إلى أن التحديات لم تنته في 2024، ولكن إن شاء الله 2025 تكون أفضل، ونستعد للإعلان عن مبادرة جديدة لتحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي، والحكومة ستتحمل 70% من التكلفة".

زيادة أسعار البترول والكهرباء في 2025



وأكد أنه لا زيادة في أسعار البترول والكهرباء خلال 6 أشهر، ونسعى لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بالجودة والكفاءة والتأثير المطلوب.

موقف قطع الكهرباء في 2025



وأوضح انه لن يشهد المواطنون تكرارًا لأزمة تخفيف أحمال الكهرباء في صيف 2025، لا سيما أن الربط الشبكي مع دول الجوار مثل السعودية يسير على قدم وساق، وهذا يؤثر في عدم قطع الكهرباء.

إضافة 7 آلاف ميجا وات من الطاقة الجديدة



ولفت إلى إضافة 7 آلاف ميجاوات من الطاقة الجديدة إلى شبكة الكهرباء في الصيف المقبل، مشيرًا إلى سداد حوالي 25% إلى 30% من متأخرات الشركات الأجنبية في قطاع البترول.

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