بدء توافد أهالي كفر الشيخ على عزاء والدة اللاعب محمود تريزيجيه

بدأ أهالي محافظة كفر الشيخ في التوافد على سرادق عزاء السيدة "فادية الريان" والدة اللاعب المصري العالمي "محمود تريزيجيه" من أجل تقديم واجب العزاء، وذلك بمسقط رأس الأسرة ومقر إقامتهم بمدينة كفر الشيخ.

وأعرب المعزون عن حزنهم لرحيل هذه السيدة التي كانت تشتهر بالطيبة والمعاملة الحسنة والتواضع.

وجلست أسرة اللاعب محمود تريزيجيه في مقدمة العزاء من أجل استقبال المعزين، وكان في مقدمة الأسرة محمد وأحمد شقيقي اللاعب، واللذان قد بدت عليهما مظاهر الحزن بشكل كبير، بينما غاب اللاعب محمود تريزيجيه عن التواجد بسبب سفره خارج البلاد.

وشيع المئات من أهالي كفرالشيخ جنازة والدة اللاعب محمود تريزيجيه، بمسقط رأسها بمحافظة كفرالشيخ، بعد صلاة العصر بمسجد التنعيم.

محافظ كفر الشيخ ينعي والدة لاعب منتخب مصر محمود حسن تريزيجيه.

فيما نعى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، ببالغ الحزن والأسى، والدة لاعب منتخب مصر محمود حسن تريزيجيه، الذي وافتها المنية اليوم الاثنين، بعد وعكة صحية ألمت بها خلال الفترة الماضية.

ووجه محافظ كفرالشيخ، العزاء إلى لاعب منتخب مصر محمود حسن تريزيجيه ابن محافظة كفرالشيخ، داعيًا الله العلي القدير أنّ يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأنّ يدخلها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

وأوفد محافظ كفر الشيخ، الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، للمشاركة في تشييع جنازة والدة لاعب منتخب مصر محمود حسن تريزيجيه، وتقديم واجب العزاء له ولأسرته.

وتوفيت والدة اللاعب محمود حسن «تريزيجيه»، صباح اليوم الاثنين، بعد وعكة صحية ألمت بها خلال الفترة الماضية، وهذا وقد شيعت جنازة الفقيدة عقب صلاة العصر من مسجد التنعيم بمدينة كفر الشيخ، ودفنت في مقابر الأسرة بكفرالشيخ.

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