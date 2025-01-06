محافظ كفر الشيخ ينعي والدة لاعب المنتخب محمود حسن تريزيجيه

نعى اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، ببالغ الحزن والأسى، والدة لاعب منتخب مصر محمود حسن تريزيجيه، التي وافتها المنية صباح اليوم الاثنين، بعد وعكة صحية ألمت بها خلال الفترة الماضية.

ووجه محافظ كفرالشيخ، العزاء إلى لاعب منتخب مصر محمود حسن تريزيجيه ابن محافظة كفرالشيخ، داعيًا الله العلي القدير أنّ يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأنّ يدخلها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

تشييع الجثمان بمشاركة وكيل وزارة الشباب

وأوفد محافظ كفر الشيخ، الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، للمشاركة في تشييع جنازة والدة لاعب منتخب مصر محمود حسن تريزيجيه، وتقديم واجب العزاء له ولأسرته.

وفاة والدة اللاعب تريزيجيه بسبب وعكة صحية

وتوفيت والدة اللاعب محمود حسن «تريزيجيه»، صباح اليوم الاثنين، بعد وعكة صحية ألمت بها خلال الفترة الماضية، وهذا وقد شيعت جنازة الفقيدة عقب صلاة العصر من مسجد التنعيم بمدينة كفر الشيخ، ودفنت في مقابر الأسرة بكفر الشيخ.

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