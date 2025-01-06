الإثنين 06 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ كفر الشيخ ينعي والدة لاعب المنتخب محمود حسن تريزيجيه

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

نعى اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، ببالغ الحزن والأسى، والدة لاعب منتخب مصر محمود حسن تريزيجيه، التي وافتها المنية صباح اليوم الاثنين، بعد وعكة صحية ألمت بها خلال الفترة الماضية.

txt

محافظ كفر الشيخ يعلن رفع الدرجة القصوى لمواجهة طقس ليلة رأس السنة

ووجه محافظ كفرالشيخ، العزاء إلى لاعب منتخب مصر محمود حسن تريزيجيه ابن محافظة كفرالشيخ، داعيًا الله العلي القدير أنّ يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأنّ يدخلها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

  • تشييع الجثمان بمشاركة وكيل وزارة الشباب

وأوفد محافظ كفر الشيخ، الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، للمشاركة في تشييع جنازة والدة لاعب منتخب مصر محمود حسن تريزيجيه، وتقديم واجب العزاء له ولأسرته.

  • وفاة والدة اللاعب تريزيجيه بسبب وعكة صحية

وتوفيت والدة اللاعب محمود حسن «تريزيجيه»، صباح اليوم الاثنين، بعد وعكة صحية ألمت بها خلال الفترة الماضية، وهذا وقد شيعت جنازة الفقيدة عقب صلاة العصر من مسجد التنعيم بمدينة كفر الشيخ، ودفنت في مقابر الأسرة بكفر الشيخ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نعي كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ اللاعب تريزيجيه وفاة والدة تريزيجيه كفر الشيخ
ads

الأكثر قراءة

سقطت على اثنتين من زميلاتها، طالبة بأزهر الزقازيق تلقي بنفسها من الطابق الرابع (فيديو وصور)

أضرار انهيار سد النهضة على مصر، باحث بحوض النيل يكشف الحل في سيناريو "السبلوقة"

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم على الطريق السياحي بالفيوم

فيتو تكشف في عددها الجديد عن مافيا التحاليل الطبية

ركود في سوق الهواتف المستوردة بعد أيام من تطبيق الرسوم الجمركية

تشييع جنازة والدة تريزيجيه بكفر الشيخ في غياب نجوم الكرة

سيدة إيرانية تثير الجدل، انتزعت عمامة رجل دين عنوة ووضعتها على رأسها (فيديو)

إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام

منوعات

المزيد

العاصفة الثلجية تشل حركة الطيران في الولايات المتحدة لليوم الثاني على التوالي

سيدة إيرانية تثير الجدل، انتزعت عمامة رجل دين عنوة ووضعتها على رأسها (فيديو)

كيت ميدلتون تحتفل بعيد ميلادها بهذه الطريقة بعد تعافيها من السرطان

فيل يقتل سائحة إسبانية في تايلاند

المزيد

خدمات

المزيد

ما هو سعر كيلو النحاس اليوم الإثنين في سوق المعادن؟

أحدث أسعار القصدير في السوق اليوم الإثنين 6-1-2025

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين بالسوق المحلية

تعرف على أسعار السكر اليوم الإثنين 6-1-2025

المزيد

انفوجراف

الأعمال الأكثر فوزا في حفل الجولدن جلوب 82 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القهوة في المنام وعلاقته بتحقيق أمنيات طال انتظارها

ما حكم الشرع في كسب المال من مشاهدة الفيديوهات عبر التطبيقات الإلكترونية؟

ماذا حدث مع الرسول في ليلة الإسراء والمعراج ؟ وكيف نرد على من أنكرها؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية