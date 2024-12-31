محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد بكنيسة مارمينا والبابا كيرلس (صور)

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد بكنيسة مارمينا والبابا كيرلس، نائبًا عن رئيس الجمهورية، بمحور صبري القاضي بمدينة كفر الشيخ، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية - مدير أمن كفر الشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، واللواء وسام السيسي، مدير إدارة الأمن الوطنى بكفر الشيخ، والعميد أحمد مجدي، مدير فرع المخابرات العامة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

وكان في استقبالهم نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس، أسقف عام كفرالشيخ ودمياط والبراري ورئيس دير القديسة دميانة ببلقاس، والقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفرالشيخ ودمياط والبراري وبلقاس، وعدد من الكهنة ورجال الدين المسيحي والإسلامي.

وخلال كلمته، قدم محافظ كفر الشيخ، التهنئة للإخوة الأقباط، وأبناء وأجهزة المحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية، ورجال الإعلام، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وعبّر عن سعادته بتواجده في هذه الأعياد المستمرة سواء في المناسبات الدينية أو الوطنية.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى قوة وحدة الشعب المصري، كنموذج فريد في التسامح والاعتدال ونبذ التعصب، متمنيًا دوام الاستقرار والرخاء لوطننا الغالي الذي سيظل دائمًا في مقدمة الأمم، وأن تظل مصرنا الغالية واحةً للخير والسلام بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكَّد محافظ كفرالشيخ، أن مصر رغم الصراعات الشديدة بدول المنطقة، ستظل متماسكة، ولن يؤثر في وحدتها أي محاولات يائسة من أعدائها، فالشعب المصري سيظل متحدًا، مشيرًا إلى قول البابا تواضروس، ليُطفئ نار الفتنة بالحكمة قائلًا «وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن»، وستظل مصر آمنة إلى يوم الدين بحفظ الله، كما ذكرها الله تعالى، مهما تربص بها المتربصون.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، على بذل كل الجهود لتنمية كافة القطاعات في كفرالشيخ وخدمة أبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن كل مواطن سيشعر بنهضة حقيقية في جميع المجالات، مؤكدًا: «نأخذ بأيدي كل من يعمل بجد، ونحاسب كل من يتقاعس، وسنعمل في تكاتف ولن يهدأ لنا بال حتى تكون كفرالشيخ دائمًا في المقدمة».

ومن جانبه، قدم نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس، التهنئة للشعب المصري، وأبناء المحافظة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مثنيًا على دور اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، قائلًا: «صاحب اليد القوية غير المرتعشة والحكيمة في صنع القرار وصاحب النظرة المستقبلية، وصاحب الإنجازات الكثيرة».

وفي ختام كلمته، قال نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس: "ننتهز الفرصة لنقدم التهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعام الجديد، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها، مقدمًا التهنئة بعيد الميلاد المجيد، والشكر لجميع الحضور وعلى رأسهم محافظ كفرالشيخ وقيادات المحافظة، ورجال الدين الإسلامي، قائلًا، «نشكر محبتكم في كل المناسبات، ونشارككم فرحة الميلاد، حيث السلام الذي يعيش بيننا ويشع في قلوبنا، وندعو بالسلام لمصر ولكل العالم، ونؤكد أننا نجتمع بالمحبة والسلام والفرح».

وخلال كلمته، قدم القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفرالشيخ، التهنئة لجميع الحضور وأبناء محافظة كفرالشيخ بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما توجه بالتحية إلى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، قائلًا: «محافظتنا سوف تزداد بريقًا في عهدك»، داعيًا القيادات التنفيذية للعمل مع محافظ كفرالشيخ للنهوض بالمحافظة.

كما أضاف: "نرسل رسالة لكل العالم أننا نحب بعضنا البعض، ونعيش في سلام وأخوة"، مؤكدًا أن مصر ستظل دائمًا في أيدٍ أمينة بإرادة شعبها ووحدته، وقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، سائلًا الله أن يحفظ وطننا الغالي، مصر، من كل شر، وأن تظل كفرالشيخ في هناء وسعادة دائمة.

ومن جانبه، قال فضيلة الشيخ معين رمضان، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، يسعدني المشاركة في هذه المناسبة السعيدة، ونتقدم بالتهنئة الواجبة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيًا أن يحفظ الله مصر وجيشها وقيادتها، وأدامها دائمًا في طمأنينة واستقرار، متمنيًا لمصر وشعبها المزيد من الرخاء والازدهار، وأن يظل وطننا الحبيب نموذجًا للتعايش والمحبة والسلام.

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