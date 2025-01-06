الإثنين 06 يناير 2025
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محافظات

محافظ أسوان: نسبة إشغال الفنادق ارتفعت لـ 85 % خلال الموسم السياحى الحالى (صور)

اجتماع محافظ أسوان
اجتماع محافظ أسوان


التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أعضاء غرفة شركات السياحة بالمحافظة برئاسة خيرى على، واستمع لمختلف الأفكار والمقترحات والرؤى والتحديات فى حضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية المعنية.

 تسخير كافة الامكانيات 

أكد الدكتور إسماعيل كمال على تسخير كافة الإمكانيات لإستكمال سلسلة النجاحات التى يشهدها الموسم السياحى الحالى فى ظل زيادة الإقبال للأفواج السياحية من مختلف جنسيات ودول العالم، وتزايد نسب الإشغال التى وصلت لأكثر من 85 % بالفنادق العائمة والثابتة.

أشار إلى أنه بالتوازى مع ذلك يتم تذليل المعوقات للنهوض والإرتقاء بصناعة السياحة بإعتبارها من القطاعات الحيوية والهامة، مع وضع رؤية متكاملة لتقديم أفضل الخدمات للسائح لتكون بأعلى جودة، والتنسيق مع الجهات المختصة لجذب رحلات الطيران الشارتر لزيادة عدد الليالى السياحية الوافدة لأسوان.

 وأضاف محافظ أسوان أنه من خلال التنسيق مع الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزيرالصناعة والنقل يجرى حاليًا رصف طريق إدفو / مرسى علم، والذى لم يتم صيانته ورفع كفاءته منذ 22 عامًا بما سيساهم بشكل مباشر فى الربط بين أكبر المدن السياحية بالغردقة ومرسى علم وإدفو لجذب وتفعيل سياحة اليوم الواحد لزيارة السائحين للمعالم والمزارات السياحية والمناطق الأثرية بعروس المشاتى.

 فيما أشاد أعضاء غرفة شركات السياحة بالتفاعل السريع من محافظ أسوان مع كافة المطالب التى تم عرضها، ووضع الحلول الفورية لها، وهو ما يساهم فى الإرتقاء بقطاع السياحة، والوصول إلى أفضل المعدلات وزيادة نسب الإقبال خلال هذا الموسم.

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