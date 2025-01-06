تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد، محافظ أسوان يوجه برفع درجة الاستعداد والمتابعة اللحظية (صور)

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، توجيهاته برفع درجة الاستعداد بجميع مديريات الخدمات والمحليات وأجهزة المحافظة المختلفة، تزامنًا مع احتفالات الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، والذي يشهد فى الوقت نفسه تواجد وتمركزات أمنية وفرق الانتشار السريع للإسعاف والأطقم الطبية.

وكلف بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمحيط الكنائس، مع رفع كفاءة المتنزهات، والحدائق العامة، وتشكيل حملات مكثفة من الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية للمتابعة المستمرة ونظافة الشوارع والميادين أولا بأول.

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة التأكد من صلاحية ومراجعة سلامة المراكب النيلية، وتمام ترخيصها، ومراقبة المراسى الخاصة بالعائمات المخصصة لنقل المواطنين .

كما إلى المتابعة اللحظية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرف العمليات الفرعية بالمديريات والمراكز والمدن والأحياء لتلقى أى شكاوى أو بلاغات من المواطنين والتعامل الفورى معها.

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