تفاصيل لقاء رئيس الأعلى للإعلام والمديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب

التقى المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتور رشا راغب، المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ود. منى الحديدي، عضو المجلس، والمهندس أسامة الشيخ، الرئيس الأسبق لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، ويأتي ذلك في إطار الاهتمام بالتدريب الإعلامي للعاملين في مجال الإعلام وفق أعلى معايير الجودة.

دورات تدريبية للإعلاميين



وناقش الطرفان خلال اللقاء تنفيذ سلسلة من الدورات والبرامج التدريبية خلال الفترة المقبلة لتطوير وتعزيز مهارات الكوادر الإعلامية العاملة بالمؤسسات الإعلامية المصرية، لمواكبة الإعلام الحديث.

أهمية التدريب في المجال الصحفي والإعلامي

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أهمية التدريب كعملیة أساسية وحیویة تحتاج إليها المؤسسات الإعلامية نظرًا للتطورات الكبيرة التي يشهدها مجال الإعلام على مستوى المنطقة والعالم؛ لرفع وتطوير أداء الإعلاميين.

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