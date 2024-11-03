تحديد موعد وملاعب مباريات ربع نهائي كأس خادم الحرمين

تحددت مواعيد مباريات دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، بعد أن تم إجراء القرعة في الأيام الماضية.

نتائج قرعة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

وكانت قرعة ربع نهائي البطولة قد أجريت قبل أيام وأوقعت الرائد في مواجهة الجبلين، والشباب مع الفيحاء، بينما يواجه التعاون القادسية، ويلعب الهلال ضد اتحاد جدة في كلاسيكو جديد.

موعد وملاعب ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

وبحسب ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية فإن مباريات دور الثمانية ستقام على مدار يومي 6 و7 يناير المقبل، كالتالي:

6 يناير 2025

- الرائد ضد الجبلين (ملعب نادي الرائد "بريدة").

- الشباب ضد الفيحاء (ملعب نادي الشباب).

7 يناير 2025

- التعاون ضد القادسية (ملعب نادي التعاون "بريدة").

- الهلال ضد اتحاد جدة (ملعب المملكة أرينا "الرياض").

يذكر أن البطولة شهدت في مرحلتيها السابقتين خروج الأهلي على يد الجندل من دور ال32. وفي ثمن النهائي خرج النصر أمام التعاون، بينما ودع الاتفاق البطولة بخسارته من الجبلين.