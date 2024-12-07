الدوري السعودي، الهلال يحقق فوزا صعبا على الرائد في الثواني الأخيرة

حقق نادي الهلال فوزا صعبا على فريق الرائد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال يفوز على الرائد

وسجل الرائد هدفه الأول في الدقيقة السابعة، عن طريق كريم البركاوي، بعد عرضية رائعة من محمد الدوسري.

ورد الهلال بهدف التعادل في الدقيقة 42، عن طريق سافيتش الذي تلقى عرضية من مالكوم داخل منطقة الجزاء، سددها اللاعب الصربي برأسه داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني سجل الرائد ثاني أهدافه مع انطلاق الشوط عن طريق مطلق الحراجي، قبل أن يتعادل الهلال ويسجل هدف الفوز عن طريق علي البليهي في آخر ثواني المباراة.

وشهدت المباراة إصابة قائد الهلال سالم الدوسري وخروجه خلال أحداث الشوط الثاني متأثرا بالإصابة.

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