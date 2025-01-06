إصابة شخصين إثر احتراق منزل في طنطا

أصيب شخصين اليوم الإثنين في حادث حريق اندلع داخل منزل في قرية دفرة التابعة لمركز طنطا في محافظة الغربية بالقرب من المقابر.

بلاغ بحريق هائل بشقة سكنية

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية بحريق هائل بشقة سكنية بقرية دفرة مما أسفر عن إصابة شخصين أحدهما بحالة خطيرة.

الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين

على الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى المنشاوي العام بـ طنطا لتلقي الإسعافات اللازمة.

السيطرة على الحريق

وتباشر فرق الحماية المدنية بـ محافظة الغربية جهودها للسيطرة على الحريق وإخماده، فيما تقوم الأجهزة الأمنية بالتحقيق في أسباب الحادث.

مصادر الطبية عن حالة المصابين

وأكدت مصادر الطبية أن حالة المصاب الذي تعرض لإصابة خطيرة مستقرة الآن بعد تلقيه الرعاية اللازمة، بينما ما زال المصاب الآخر يخضع للملاحظة الطبية.

حريق هائل يلتهم شقة سكنية في طنطا بالغربية

شهد شارع بونابرت بمنطقة النحاس في مدينة طنطا بمحافظة الغربية اندلاع حريق هائل في شقة سكنية بالطابق السادس، ما أسفر عن تدمير كامل محتويات الشقة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وعدد من سيارات الإطفاء.

التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي لكن السبب النهائي سيحدد بعد انتهاء عمليات التحقيق ولم تُسجل أي إصابات أو خسائر بشرية إلا أن الأضرار المادية كانت كبيرة.

تم تحرير محضر بالواقعة ويواصل فريق التحقيق البحث عن أسباب الحريق.

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