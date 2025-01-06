رئيسة حى المنتزة أول بالإسكندرية تتابع فعاليات سوق اليوم الواحد

تابعت اليوم المهندسة سحر شعبان رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية، فعاليات سوق اليوم الواحد بميدان محمد نجيب، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية.

يأتى ذلك في إطار تكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، باستمرار التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بنطاق أحياء الثغر





وذلك للتأكد من جودة السلع المعروضة، ونسب الخصم المقدمة، والعمل على تذليل العقبات لضمان توفير أفضل الخدمات، مع التأكيد علي توافر كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين

كما أكدت شعبان علي استمرار التعاون بين كافة الجهات المعنية لضمان نجاح هذه المبادرات التي تهدف الي تقليل حلقات التداول ودعم الأسر وتحسين مستوي المعيشة

وجدير بالذكر أن سوق اليوم الواحد بميدان محمد نجيب نطاق المنتزه أول يقام يومي الإثنين والثلاثاء ٦ و٧

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