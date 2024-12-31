محافظ كفر الشيخ يعلن رفع الدرجة القصوى لمواجهة طقس ليلة رأس السنة

أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، استمرار رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية وإتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، لاستمرار سقوط الأمطار على أنحاء المحافظة.

وشدد على مواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحى والكهرباء ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار الساعة.

التواجد في الشوارع علي مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار قد تسقط في حينه

وكلف محافظ كفرالشيخ، بمواصلة جهود كلًا من، رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القري وفرق الكهرباء وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، والتواجد في الشوارع علي مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار قد تسقط في حينه، كما شددّ محافظ كفرالشيخ، علي قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والغاز والري والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، بتواجدهم جنبًا إلي جنب مع رؤساء المراكز والمدن.

توعية المواطنين، وخاصة أبنائنا الأطفال بالابتعاد عن أكشاك المحولات

كما كلف محافظ كفرالشيخ، بضرورة توعية المواطنين، وخاصة أبنائنا الأطفال بالابتعاد عن أكشاك المحولات وصناديق الكهرباء وأعمدة الكهرباء وإتخاذ الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار حرصًا على سلامتهم وتجنب احتمالات حدوث أي مخاطر، ومتابعة ما ورد من خرائط التنبؤ بحالة الطقس وسقوط الأمطار من هيئة الأرصاد الجوية، مؤكدًا علي التزام جميع القطاعات والأجهزة المعنية بتنفيذ كافة التعليمات والتواصل المباشر علي مدار الساعة مع مركز عمليات المحافظة، مكلفًا بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين وتخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ فقط على الخط الساخن رقم 114 والرقم 0473220792، من التليفون الأرضي أو المحمول، لتلقى استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين، والإبلاغ عن أي مخلفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين، فضلًا عن التواصل على الصفحة الرسمية لمحافظة كفرالشيخ.

طقس ليلة رأس السنة

تقلبات جوية تشهدها البلاد اليوم بالتزامن مع ليلة رأس السنة اليوم الثلاثاء، حيث يستمر انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء وتشهد بعض المناطق سقوطا للأمطار.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار، اليوم بالتزامن مع ليلة رأس السنة، حيث تسقط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتسقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء وخليج السويس تمتد خفيفة الى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

تحذير من الملاحة البحرية بالبحر المتوسط اليوم

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وتصل سرعة الرياح من 60:40 كم/ساعة، بينما يصل ارتفاع الأمواج من 2.5:3 متر.

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

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