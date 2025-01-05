الأحد 05 يناير 2025
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أخبار مصر

الكهرباء توقع عقود إنشاء الخط الهوائي الرابط بين بلبيس الجديدة ومشتول السوق

توقيع عقود الخط الهوائي
توقيع عقود الخط الهوائي الرابط بين بلبيس الجديدة
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وقعت المهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدًا مع الشركة العربية للصناعات الحديدية  السويدي (ASF)، لتصنيع وجلفنة واختبار وتوريد وتربيط وتعتيق ونقل حديد أبراج ثنائية الموصل اللازمة للخطوط الهوائية المزدوجة الدائرة بجهد 66 ك.ف. وذلك لإنشاء الخط الهوائي الرابط بين بلبيس الجديدة ومشتول السوق بطول 30 كيلومترًا، إضافة إلى تمديد الخط الهوائي الرابط بين سمالوط وبني خالد بطول يقارب 7 كيلومترات.

توقيع عقود مع الشركة العربية للصناعات الحديدية  السويدي

 

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتطوير ودعم الشبكة القومية الموحدة للكهرباء وضمان استقرار التيار الكهربائي، وبتوجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.

إنشاء الخط الهوائي الرابط بين بلبيس الجديدة ومشتول السوق

وجاء توقيع العقد بحضور المهندس أحمد فتحي، رئيس قطاعات المشروعات المركزية بالشركة، تأكيدًا على التزام الشركة بتنفيذ مشروعاتها وفق أعلى معايير الجودة لدعم الشبكة الكهربائية وتحقيق التنمية المستدامة.
 

 

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