أول تعليق لكلية الدراسات الإسلامية بالزقازيق على سقوط طالبة من الطابق الرابع (فيديو)

شهدت كلية الدراسات الإسلامية للبنات بـ جامعة الأزهر بالزقازيق، حادثًا مأسويًا حيث أقدمت طالبة بالفرقة الأولى على إنهاء حياتها، وذلك بالقفز من الطابق الرابع أثناء أدائها امتحان مادة النحو.

تفاصيل حادث كلية الدراسات الإسلامية للبنات بجامعة الأزهر بالزقازيق

ووفقًا لمصادر طبية سقطت الطالبة على اثنين من زميلاتها أثناء قفزها مما أسفر عن إصابتهن بجروح متفاوتة، وعلى الفور، وتم نقل المصابتين إلى مستشفى جامعة الزقازيق لتلقي العلاج، حيث تجرى لهما كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وسط دعوات من الجميع للشفاء العاجل لهما.

كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر بالزقازيق

ومن جانبها كشفت كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر بالزقازيق حقيقة ما تم تداوله من منشورات وفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يزعم فيه الناشرين وجود حالة انتحار جماعي لـ 3 طالبات بسبب صعوبة الامتحان.



وأوضحت إدارة الكلية أن حقيقة الواقعة هي قيام طالبة واحدة في الفرقة الأولى كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، بمحاولة إزهاق روحها بإلقاء نفسها من الدور الرابع في الكلية، وذلك بعد ضبطها متلبسة بحالة غش، وأثناء ذلك سقطت على 2 من زميلاتها أثناء جلوسهما للمذاكرة أسفل المبنى، وعلى الفور تم نقل الـ 3 طالبات لتلقي العلاج اللازم وحالتهن مستقرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار مركز شرطة الزقازيق ومراجعة كاميرات المراقبة في محيط الكلية التي أثبتت السالف ذكره وعدم وجود شبهة جنائية، وكذلك تم استدعاء عدد الطالبات ورئيس الكنترول وأعضاء اللجان للتأكد من مزاعم صعوبة الامتحان ومراعاة الضوابط القانونية في الامتحانات وجار استكمال التحقيقات.

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