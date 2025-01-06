مغادرة الفوج الثالث من السوريين العائدين إلى بلادهم عبر ميناء نويبع

غادر اليوم الإثنين، الفوج الثالث من السوريين العائدين إلى بلادهم، ميناء نويبع البحري، متجهين إلى سوريا على متن العبارة "آيلة".

مغادرة الفوج الثالث من السوريين ميناء نويبع متوجهين إلى سوريا وسط لافتات شكرا مصر

وبلغ عدد المغادرين 60 شخصًا، ليصل إجمالي عدد السوريين الذين غادروا عبر ميناء نويبع إلى 168 شخصًا منذ انطلاق رحلات العودة، وتم تنظيم عملية نقل الركاب من القاهرة باستخدام حافلات شركة الاتحاد العربي للنقل البري "سوبر جيت"، التي قدمت خدمات متميزة لضمان راحة المسافرين.

وأثناء مغادرتهم، حمل الركاب لافتات مكتوب عليها "شكرًا مصر"، تعبيرًا عن امتنانهم لحسن الضيافة والدعم الذي تلقوه طوال فترة إقامتهم.

وأكد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أن توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، قد تضمنت تسهيل جميع الإجراءات لضمان سفر مريح وآمن، مشيرًا إلى أن صالات السفر في ميناء نويبع مجهزة بأحدث الوسائل لتوفير خدمات سريعة وفعالة.

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