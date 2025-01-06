الإثنين 06 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مغادرة الفوج الثالث من السوريين العائدين إلى بلادهم عبر ميناء نويبع

ميناء نويبع البحري
ميناء نويبع البحري

 غادر اليوم الإثنين، الفوج الثالث من السوريين العائدين إلى بلادهم، ميناء نويبع البحري، متجهين إلى سوريا على متن العبارة "آيلة". 

 

مغادرة الفوج الثالث من السوريين ميناء نويبع متوجهين إلى سوريا وسط لافتات شكرا مصر 

 وبلغ عدد المغادرين 60 شخصًا، ليصل إجمالي عدد السوريين الذين غادروا عبر ميناء نويبع إلى 168 شخصًا منذ انطلاق رحلات العودة، وتم تنظيم عملية نقل الركاب من القاهرة باستخدام حافلات شركة الاتحاد العربي للنقل البري "سوبر جيت"، التي قدمت خدمات متميزة لضمان راحة المسافرين.

 وأثناء مغادرتهم، حمل الركاب لافتات مكتوب عليها "شكرًا مصر"، تعبيرًا عن امتنانهم لحسن الضيافة والدعم الذي تلقوه طوال فترة إقامتهم.

إصابة شخصين في انقلاب سيارة بشمال سيناء

مغادرة ثاني فوج من السوريين العائدين لبلادهم عبر ميناء نويبع البحري

 وأكد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أن توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، قد تضمنت تسهيل جميع الإجراءات لضمان سفر مريح وآمن، مشيرًا إلى أن صالات السفر في ميناء نويبع مجهزة بأحدث الوسائل لتوفير خدمات سريعة وفعالة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل شركة الاتحاد العربي للنقل البرى مهندس كامل الوزير وزير النقل ميناء نويبع البحري ميناء نويبع
ads

الأكثر قراءة

أضرار انهيار سد النهضة على مصر، باحث بحوض النيل يكشف الحل في سيناريو "السبلوقة"

ركود في سوق الهواتف المستوردة بعد أيام من تطبيق الرسوم الجمركية

سقطت على اثنتين من زميلاتها، طالبة بأزهر الزقازيق تلقي بنفسها من الطابق الرابع (فيديو وصور)

سيدة إيرانية تثير الجدل، انتزعت عمامة رجل دين عنوة ووضعتها على رأسها (فيديو)

أول تعليق لكلية الدراسات الإسلامية بالزقازيق على سقوط طالبة من الطابق الرابع (فيديو)

فرص عمل في البوسنة والهرسك بـ700 يورو، تعرف على الأوراق والشروط

تقارير: الأهلي يدخل سباق التعاقد مع مهاجم مانشستر سيتي السابق

مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في حادث مروري بالطريق الأوسطي

منوعات

المزيد

العاصفة الثلجية تشل حركة الطيران في الولايات المتحدة لليوم الثاني على التوالي

سيدة إيرانية تثير الجدل، انتزعت عمامة رجل دين عنوة ووضعتها على رأسها (فيديو)

كيت ميدلتون تحتفل بعيد ميلادها بهذه الطريقة بعد تعافيها من السرطان

فيل يقتل سائحة إسبانية في تايلاند

المزيد

خدمات

المزيد

ما هو سعر كيلو النحاس اليوم الإثنين في سوق المعادن؟

أحدث أسعار القصدير في السوق اليوم الإثنين 6-1-2025

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين بالسوق المحلية

تعرف على أسعار السكر اليوم الإثنين 6-1-2025

المزيد

انفوجراف

قبل نهائي كأس السوبر الإيطالي.. تاريخ مواجهات ديربي الغضب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في كسب المال من مشاهدة الفيديوهات عبر التطبيقات الإلكترونية؟

ماذا حدث مع الرسول في ليلة الإسراء والمعراج ؟ وكيف نرد على من أنكرها؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير حلم اللون الأخضر في المنام وعلاقته بالفرحة خلال الفترة المقبلة

المزيد
الجريدة الرسمية