غادر بميناء نويبع البحري لليوم ثاني فوج من الأشقاء السوريين العائدين إلى بلادهم، وعددهم 63 شخصًا على متن العبارة آيلة حيث تم نقلهم من أماكن إقامتهم بالقاهرة إلى الميناء من خلال (2) باص.

مغادرة ثاني فوج من السوريين العائدين لبلادهم عبر ميناء نويبع البحري

وأعلنت هيئة مواني البحر الأحمر أنه تم إنهاء كافة إجراءات التفتيش والجوازات بسلاسة، وتم تصعيدهم للعبارة، التي ستقلهم إلى ميناء العقبة الأردني، ويتم استكمال رحلتهم إلى معبر جابر بين الجانبين الأردني والسوري، وصولًا إلى ديارهم.

وجاء ذلك في إطار التعاون والتنسيق بين الجانبين المصري والأردني، ووجه اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، جميع الجهات المعنية بالميناء لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لضمان راحة وسلامة العائدين.

كما أشار إلى تجهيز صالة السفر في ميناء نويبع بأحدث الوسائل لاستقبال المسافرين وتيسير كافة الإجراءات اللازمة، تنفيذًا لتوجيهات الفريق كامل الوزير، وزير النقل، التي أكدت على ضرورة توفير كل سبل الدعم للأشقاء السوريين.

من جانبه، قال عدنان العبادلة، مدير عام شركة الجسر العربي للملاحة، إن العبارة "آيلة" تم تجهيزها بأعلى معايير الراحة والأمان لضمان سلامة وراحة الركاب، مع توفير وجبات غذائية وتسهيل كافة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان وصول الركاب إلى ميناء العقبة ومن ثم الأراضي السورية بأمان.

وتأتي هذه الجهود المشتركة ضمن حرص كل من الحكومة المصرية والأردنية على تقديم الدعم الإنساني للأشقاء السوريين، وتؤكد هذه الخطوة على أهمية تعزيز التعاون العربي لخدمة الشعوب وتحقيق الاستقرار والرخاء، متمنين للعائدين السلامة والاستقرار في ديارهم.

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