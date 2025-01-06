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رياضة

كاف يعلن زيادة حصة أفريقيا في كأس العالم للناشئين إلى 10 مقاعد

كاس العالم، فيتو
كاس العالم، فيتو

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تأهل 10 منتخبات أفريقية لأول مرة إلى كأس العالم تحت 17 سنة 2025 التي ستقام بمشاركة 48 فريقًا.

وقال الكاف اليوم الاثنين، في بيان عبر موقعه الرسمي: إن أفريقيا ستكون أحد أكبر الممثلين في كأس العالم تحت 17 سنة 2025.

ويستضيف المغرب نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2025 التي تأهل لها منتخبنا الوطني بجانب 11 منتخبا آخرين.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عقب اجتماع المكتب التنفيذي والذي أقيم في تايلاند في 14 مايو 2024 الماضي، توزيع مقاعد بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما بنظامه الجديد.

وجاء توزيع المقاعد كالتالي:

أوروبا 11.

أفريقيا 10.

آسيا 9.

أمريكا الشمالية 8.

أمريكا الجنوبية 7.

أوقيانوسيا 3.

وستقام البطولة بدولة قطر في الخمس نسخ المقبلين من عام 2025 وحتى 2029.

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