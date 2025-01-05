رياضة البحيرة تقدم دورة حول تعليم الخياطة تحت شعار علمني حرفة (صور)

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة، إدارة التدريب ومشروعات الشباب بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة) الدورة الحرفية تعليم الخياطة وأشغال التريكو تحت شعار علمني حرفة بمركز شباب نفرة بدمنهور لدعم وتأهيل الشباب لسوق العمل وذلك يومي السبت والأحد الموافق 4 و5 يناير 2025 م.





مديرية الشباب والرياضة تقدم عدة دورات تدريبية على المهن الحرفية واليدوية

وأوضح دكتور ابراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة أن وزارة الشباب من خلال مديرية الشباب والرياضة أطلقت سلسلة من الدورات التدريبية للشباب والفتيات على المهن الحرفية واليدوية داخل مراكز الشباب بهدف تشجيع الشباب والشابات على التدريب المهني الحرفي وإعدادهم وفق احتياجات سوق العمل، وتأهيلهم لدخول سوق العمل والقضاء على البطالة وتحسين مستوى معيشتهم الحياتية.



أهداف تقديم الدورات التدريبية بمراكز الشباب بالبحيرة

ولفت إلى أن الوزارة تنفذ أيضا سلسلة من الدورات التدريبية في العديد من المجالات الحرفية المختلفة، بمراكز الشباب بهدف تدريب المشاركين على الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة ومساعدة الشباب والفتيات والمرأة على اكتشاف مهاراتهم الابتكارية واستغلال طاقاتهم وأفكارهم في إقامة مشروعات صغيرة ذات عائد مادي مناسب.





الجدير بالذكر يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، والدكتورة منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وتوجيهات جيهان رشوان مدير الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة والدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، واشراف ادارة التدريب والمشروعات بالمديرية.

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