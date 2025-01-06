محافظ البحيرة تقدم التهنئة بعيد الميلاد بدير الأنبا بيشوي

قامت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، بزيارة لدير الأنبا بيشوي لتقديم التهنئة بالعيد لعدد من الآباء والرهبان بأديرة وادي النطرون، ووفقا للتنسيق بين المحافظة والأديرة، وذلك بحضور الرهبان (نحميا البرموسي ممثلا عن دير السيدة العذراء براموس؛ فيلوكسينوس ممثلا عن دير الأنبا بيشوي؛ قزمان السرياني ممثلا عن دير السيدة العذراء مريم السريان؛ شاروبيم المقارئ ممثل دير القديس الأنبا مقار؛ شنودة ممثلا عن دير القديس الأنبا موسي العلمين؛ غايث ممثل دير القديس الانبا يحمس القصير العلمين).

تجمع أبناء الشعب المصري جميعًا تحت راية واحدة

أعربت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، عن سعادتها بهذه المناسبة، مؤكدة أن عيد الميلاد هو مناسبة عظيمة تجمع أبناء الشعب المصري جميعًا تحت راية واحدة، حيث يعكس أسمى معاني المحبة والأخوة ويجسد الوحدة الوطنية التي تميز المجتمع المصري.

مناقشة سبل توفير الدعم اللازم وتلبية الاحتياجات للاديرة

وخلال اللقاء، تم تناول احتياجات الأديرة بمحافظة البحيرة بشكل شامل، حيث أبدت الدكتورة جاكلين عازر اهتمامًا بالوقوف على المتطلبات، كما تم مناقشة سبل توفير الدعم اللازم وتلبية الاحتياجات، مما يعكس التزام المحافظة بتعزيز الروابط المجتمعية ودعم الأنشطة الروحية والثقافية في تلك الأديرة.

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