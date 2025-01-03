الجمعة 03 يناير 2025
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جامعة سوهاج: تجديد اعتماد معمل التبريد والتكييف وتطبيقات الطاقة الجديدة

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، تجديد اعتماد معمل التبريد والتكييف وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة بكلية التكنولوجيا والتعليم، من قبل المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك"، حيث تم تقييمه طبقًا للمواصفة الدولية.
وقال الدكتور حسان النعماني إن معمل التبريد والتكييف وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة بكلية التكنولوجيا والتعليم، هو المعمل الوحيد الذي تم اعتماده من هيئة الإيجاك على مستوى الجامعات المصرية، والذي يساهم في ربط البحث العلمي بالاحتياجات المجتمعية، من خلال تطبيق نظام الجودة المتوافق مع المعايير الدولية الوطنية وتقوية وتفعيل العلاقة بين كلية التكنولوجيا والتعليم والمجتمع الإنتاجي.


ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبد الرحيم القائم بعمل عميد الكلية أن المعمل يقوم باختبار كفاءة الطاقة للثلاجات المصنعة من قبل مصانع الثلاجات ويعطي شهادة دولية معتمدة من المعمل بقبول هذا المنتج، كما تم توجيه المعمل للأبحاث المعملية والبحثية لرفع أداء الثلاجات وتوفير الطاقة بتسجيل درجات الماجستير والدكتوراة للإستفادة من الوحدة في الناحية البحثية التطبيقية في تحسين أداء الثلاجات.


وقال الدكتور محمود سالم المدير التنفيذي للمشروع انه تم تجديد اعتماد المعمل بناءً على قرار اللجنة المستقلة للاعتماد، مشيرًا إلى أنه تم إعداد بروتوكول تعاون مع المجتمع المدني والجامعات لتقديم الاستفادة من المعمل، كما يتم حاليًا إعداد دورات تدريبية به في مجال التبريد وتكييف الهواء.

 

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التبريد والتكييف البحث العلمي الاحتياجات الطاقة الجديدة والمتجددة الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج

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