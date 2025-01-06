هل استحق باريس سان جيرمان لقب السوبر الفرنسي؟ إنريكي يجيب

يرى الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، أن فريقه استحق الفوز على موناكو 1 /0 والتتويج بلقب كأس السوبر الفرنسي، الذي أقيم على إستاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.

وحسم الجناح الدولي عثمان ديمبلي، الفوز لسان جيرمان في الدقيقة الأخيرة للمباراة ليهديه لقب كأس السوبر للمرة 11 في آخر 12 عاما.

تعليق انريكي

وقال إنريكي في مؤتمر صحفي بعد المباراة: "أعتقد أن النتيجة كانت عادلة بعد أن سيطرنا بشكل كبير على مجريات اللعب طوال المباراة".

وأضاف: "أبارك لموناكو على العرض القوي الذي قدمه، لكن في النهاية فاز الفريق الأفضل".

وأوضح: "موناكو استحوذ على مجريات اللعب في أول عشر دقائق لكننا كنا أفضل من الخصم وصنعنا العديد من الفرص لكن ربما افتقدنا إلى الدقة في اللمسة الأخيرة".

واختتم إنريكي تصريحه بالقول: "بالنسبة لنا كانت مباراة رائعة وخاصة أن نلعب هنا في قطر واستمتعنا كثيرا باللعب وسط حضور جماهيري كبير، نشعر بالسعادة لبداية العام بهذه الطريقة ونتمنى أن نتطور أكثر في الفترة المقبلة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.