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حوادث

حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة الشقق فى حلوان

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 قررت نيابة حلوان الجزئية حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب “كسر الباب ” بحلوان، وذلك 4 ايام علي ذمة التحقيقات.

 

سقوط تشكيل عصابي لسرقة الشقق فى حلوان 

 كان مدير أمن القاهرة تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة حلوان يفيد بتمكن رجال المباحث من ضبط تشكيل عصابي مكون من (كهربائي، عاطل) بدائرة قسم شرطة حلوان، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (مالك محل أدوات منزلية – مقيم بدائرة القسم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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