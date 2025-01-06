سقوط تشكيل عصابي لسرقة الشقق في حلوان بأسلوب كسر الأبواب

نجح رجال المباحث بالقاهرة، في ضبط تشكيل عصابي لسرقة الشقق بمنطقة حلوان بأسلوب كسر الأبواب .

سقوط تشكيل عصابي لسرقة الشقق في حلوان

كان مدير أمن القاهرة تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة حلوان يفيد بتمكن رجال المباحث من ضبط تشكيل عصابي مكون من (كهربائي، عاطل) بدائرة قسم شرطة حلوان، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (مالك محل أدوات منزلية – مقيم بدائرة القسم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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