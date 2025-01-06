حبس تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية بالقاهرة

أمرت النيابة العامة بحبس تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



تزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"؛ بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية واستخدامها فى النصب على المواطنين الراغبين فى شراء وحدات سكنية أو سيارات وكذا الاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق إيهامهم بتوظيفها لهم فى مجال التجارة مقابل عائد مادى.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (4 سيارات – مبلغ مالى – طبنجة – طابعة وماسح ضوئى وبعض الأوراق المستخدمة فى الطباعة وعدد من التوكيلات وعقود بيع إبتدائى – عقود ابتدائية وتوكيلات بيع عدد من الشقق).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 10 وقائع بذات الأسلوب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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