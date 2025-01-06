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رياضة

إنتر ميلان يستهدف 3 أرقام في نهائي السوبر الإيطالي

إنتر ميلان
إنتر ميلان

السوبر الإيطالي، يسعى سيموني إنزاجي، المدير الفني لإنتر ميلان، لإدخال فريقه التاريخ عندما يصطدم بغريمه ميلان، مساء اليوم الاثنين، بملعب الأول بارك، في نهائي السوبر الإيطالي.

كان إنتر تأهل للمباراة النهائية في كأس السوبر الإيطالي بعد فوزه على أتالانتا بثنائية نظيفة، فيما حول ميلان تأخره أمام يوفنتوس إلى فوز بهدفين لهدف، ليضرب الثنائي موعدا ناريا في ديربي الغضب بالنهائي.

ويستهدف إنتر ميلان ثلاث أرقام مميزة حال التتويج بالسوبر الإيطالي علي حساب ميلان أولها الوصول للقب التاسع، ومن ثم معادلة إنجاز يوفنتوس فضلا عن تحقيق إنجاز استثنائيا بالتتويج الرابع علي التوالي.


ولم يتمكن أي فريق إيطالي من التتويج بلقب كأس السوبر أربع مرات متتالية، حيث سبق أن حدث أن توج فريق واحد باللقب ثلاث مرات متتالية.

وتوج ميلان بالسوبر الايطالي ثلاث مرات متتالية خلال الفترة من 1992 إلى 1994، فتغلب على بارما 2-1 في سان سيرو، وفي العام التالي، أسقط تورينو 1-0 في الولايات المتحدة، وجاءت المرة الثالثة أمام سامبدوريا في سان سيرو، بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ورغم نجاح إنتر في المشاركة بالنهائي 5 أعوام متتالية إلا أنه لم يحقق اللقب بشكل متتالي، فحققه ثلاث مرات لكن في أعوام مختلفة.

أما يوفنتوس، فكان طرفا في النهائي 9 أعوام متتالية بعد سيطرته محليا على اللقب.

وتمكن النيراتزوري من معادلة رقم ميلان، ونجح في التتويج بالسوبر ثلاث مرات متتالية بداية من 2021 حتى 2023، بعدما فاز على يوفنتوس، ميلان ونابولي.

إنتر يستهدف الرباعية 

وسيكون إنتر أمام فرصة كبيرة لتحقيق الرباعية كأول فريق يتمكن من التتويج بالسوبر 4 مرات متتالية، في إنجاز سيكون تاريخي بالنسبة للنادي في إيطاليا.

معادلة يوفنتوس في الأكثر تتويجا

وسيكون الإنتر أمام فرصة أخرى لمعادلة إنجاز يوفنتوس الصامد منذ فترة طويلة، حيث توج البيانكونيري بالسوبر 9 مرات، كأكثر فريق فوزا باللقب.

وبعد ثلاثية إنتر الأخيرة المتتالية، تقدم الفريق على غريمه ميلان من 5 ألقاب إلى 8، متفوقا على الروسونيري (7)، وأصبح على بعد خطوة فقط من اليوفي.

 

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