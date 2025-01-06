ديربي الغضب، موعد مباراة ميلان والإنتر في نهائي السوبر الإيطالي والقناة الناقلة

ديربي الغضب، تقام اليوم الإثنين مباراة نهائي كأس السوبر الإيطالي بين ميلان وإنتر ميلان في العاصمة السعودية الرياض.



موعد مباراة ميلان وإنتر ميلان بنهائي كأس السوبر الإيطالي



من المقرر أن يقام نهائي كأس السوبر الإيطالي بين الإنتر وميلان مساء اليوم الإثنين، الموافق 6 يناير 2025 على ملعب الأول بارك.

وتقام مباراة إنتر ضد ميلان في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

المباراة تقام على ملعب الأول بارك معقل نادي النصر السعودي.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وإنتر ميلان

وتنقل مباراة نهائي كأس السوبر الإيطالي بين ميلان ضد إنتر عبر شاشة SSC EXTRA 1 وأبوظبي الرياضية 1 بريميوم.

ويعلق على المباراة فارس عوض من خلال قناة SSC EXTRA 1، وعامر عبد الله ومحمد الشامسي من خلال قناة أبوظبي الرياضية 1 بريميوم.

ويسعى إنتر ميلان لمعادلة رقم يوفنتوس كأكثر الأندية تحقيقًا للقب السوبر الإيطالي بـ9 ألقاب، ويريد إنتر الحفاظ على اللقب الذي يحمله في السنوات الثلاث الماضية، من بينهم نسخة 2022 على حساب ميلان بثلاثية نظيفة.

ومن جانبه، يسعي ميلان للتتويج ببطولة هذا الموسم في ثاني مباريات سيرجيو كونسيساو، الذي وصل للفريق منذ أيام وتمكن من الاطاحة بيوفنتوس بعد ريمونتادا بالفوز 2-1، فيما تأهل إنتر ميلان على حساب أتالانتا بهدف نظيف، في ملعب الأول بارك.

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