الإثنين 06 يناير 2025
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صحة ومرأة

هل يوجد علاج لـ فيروس HMPV الجديد؟

فيروس HMPV
فيروس HMPV

  كشف الدكتور وجدي أمين مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة، عن أهم المعلومات بخصوص الفيروس المنتشر في الصين حاليا HMPV

 

فيروس HMPV 

 وقال إن فيروس HMPV  يسبب التهابات في الجهاز التنفسي العلوي والسفلي وتم اكتشافه لأول مرة سنة 2001، وهو منتشر في العالم كله خاصة في موسمي الشتاء والربيع.

وتابع حديثه أن الفيروس يؤثر بشكل كبير على الأطفال وكبار السن والأشخاص أصحاب المناعة الضعيفة وأصحاب الأمراض المزمنة.

 

أعراض HMPV

 وأكد أن فيروس HMPV  يشبه الأنفلونزا وأعراضه تشمل:

١-الكحة 

٢- ارتفاع حرارة الجسم 
٣- انسداد أو سيلان في الأنف
٤-التهاب في الحلق
٥-ضيق في التنفس
 

وأكد أنه في الحالات الشديدة يمكن ان يسبب الفيروس التهاب في الشعب الهوائية أو التهاب رئوي خاصة  فى الأطفال وكبار السن مثل فيروس الأنفلونزا.

 

وأشار إلى أن الفيروس ينتقل من خلال:

١- رذاذ السعال 

٢- العطس من شخص مصاب 


٣-الاتصال الشخصي المباشر مثل المصافحة
 

٤- لمس الأسطح الملوثة بالفيروس وبعدها لمس الفم الأنف أو العينين

 

طرق الوقاية من فيروس HMPV

وأوضح أن الوقاية من العدوى من فيروس HMPV تتضمن:

١- غسل اليدين بانتظام بالمياه والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية

٢-تجنب لمس الوجه باليدين دون غسلها 
٣- البعد عن الأشخاص الذين لديهم  أعراض تنفسية
٤- تنظيف وتطهير الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر. 

 

طرق العلاج من فيروس HMPV 

وعن طرق العلاج من فيروس HMPV 

أكد الدكتور وجدي أمين أنه لا يوجد علاج محدد أو لقاح لـفيروس HMPV ، ويتم  العلاج من  تخفيف الأعراض وتقديم الرعاية الداعمة مثل تناول مسكنات الألم وخوافض الحرارة وشرب سوائل بكميات كافية والالتزام بالراحة.

فيروس HMPV 
فيروس HMPV 

 والفيروس الرئوي البشري HMPV هو فيروس تنفسي شائع يسبب التهابات الجهاز التنفسي السفلي والعلوي مثل نزلات البرد. وهو مرض موسمي يحدث عادة في الشتاء وأوائل الربيع، على غرار الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) والإنفلونزا.

 

ولا يعد فيروس HMPV فيروسًا تم اكتشافه حديثًا، فقد تم اكتشافه لأول مرة في عام 2001، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة. ومع ذلك، تشير بعض الأدلة العلمية إلى أن الفيروس منتشر على نطاق واسع منذ عام 1958 على الأقل.

وينتمي فيروس HMPV إلى عائلة Pneumoviridae جنبًا إلى جنب مع فيروس RSV.

 

هل فيروس HMPV مشابه لفيروس COVID-19؟

 فيروس كورونا أو COVID-19 هو مرض معدي يسببه فيروس SARS-CoV-2. فيروس HMPV وفيروس SARS-CoV-2 متشابهان في بعض الجوانب منها:

يتسبب كلا الفيروسين في أمراض الجهاز التنفسي لدى الأشخاص من جميع الأعمار. 

ومن المرجح أن يكون الأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة هم الأكثر عرضة للخطر.

الأعراض متشابهة وتشمل الأعراض المرتبطة عادةً بفيروس HMPV السعال والحمى واحتقان الأنف وضيق التنفس وهذه هي أيضًا الأعراض التي تظهر على الأشخاص المصابين بفيروس COVID-19.

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كما ينتشر كلا الفيروسين من شخص مصاب إلى آخرين من خلال إفرازات السعال والعطس والاتصال الشخصي وينتشران عن طريق لمس الأشياء أو الأسطح التي تحتوي على الفيروسات ثم لمس الفم أو الأنف أو العينين.

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