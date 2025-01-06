رجل الخير والسلام.. شيخ الأزهر يحتفل بعيد ميلاده الـ79.. رحلة الطيب من أقصى الصعيد إلى العالمية.. مواقف خالدة سطرت مسيرة حافلة على رأس المشيخة.. وسجل حافل من التكريمات والأوسمة الدولية

بروح حكيمة ترتدي ثياب الوقار، تزينها قوة الفكر والعلم، وقوة القرار وأمانته، وبوجه له من اللون المصرى نصيب الكل الشامل، تتوسطه عينان تحكيان حديثًا طويلًا أثناء الصمت الطويل، ولحية بيضاء خفيفة، تعلو الرأس الحكيم عمامة تقول إن هناك رمزًا أزهريًّا في المحيط.

بتلك الملامح المتزنة، وبذاك الزي المنبثق من رحم الهيبة، يجلس فضيلة الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الذي يحتفل اليوم بذكرى ميلاده الـ 79 على مقعد أكبر مؤسسة دينية في العالم، يدير الأمور بسلاح الحكمة، والقوة معًا.

79 عامًا ليست مجرد أرقام، بل رحلة شاقة ومضيئة، كُتبت سطورها بعقل عالم وقلب إنسان، لتصبح سيرته نموذجًا يُحتذى به للأجيال القادمة، اليوم، نحتفي ليس فقط بشيخ الأزهر، بل بمسيرة رجلٍ وهب حياته لخدمة الدين والإنسانية، وترصد "فيتو" في السطور التالية أبرز المحطات في حياة شيخ الأزهر:

نشأة الشيخ أحمد الطيب

في السادس من يناير عام 1946، استقبلت عائلة الطيب، بقرية القرنة بمحافظة الأقصر، مولودها الجديد الذي نشأ في أسرة صوفية عريقة طيبة، فحفظ القرآنَ وقرأ المتون العلميةَ على الطريقة الأزهرية الأصيلة إلى أن التحق بجامعة الأزهر وحصل على الليسانس في العقيدة والفلسفة من جامعة الأزهر بمصر عام 1969 والماجستير في العقيدة والفلسفة من جامعة الأزهر بمصر عام 1971، والدكتوراه في العقيدة والفلسفة من جامعة الأزهر بمصر عام 1977.

ويحكي الطيب عن طبيعة علاقته بوالدته قائلًا:" وفقني الله أن أكون تحت قدميها كما قال الحديث الزمها فإن الجنة عند رجليها، إلى أن توفيت، وعندما حجزت في المستشفى حجزت معها في نفس الحجرة، وكانت يدي قبل يد الممرضات أو الطبيب، إلى أن فارقت هذه الحياه رحمها الله".

وأضاف: "أنا الذي حملتها بين يدي وأدخلتها قبرها، لم يحدث أن كلفت أمي أن تضع لي الطعام أو أن تاتى لي بأي من مستلزمات الحياة اليومية، كانت دائمًا تتحدث معي ورغم إني كنت متعلمًا في الجامعة ومثقفًا وفي بعض الأحيان كنت أعلم أنها ليست على صواب لكن لا أستطيع أن أخبرها بذلك".

وعمل الطيب معيدًا بقسم العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر من 2 سبتمبر 1969، كما عمل مدرسًا مساعدًا للعقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر من 5 أكتوبر 1972، ثم مدرس العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر من 24 أغسطس 1977، وأستاذًا مساعدًا للعقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر من 1 سبتمبر 1982، وأستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر من 6 يناير 1988.

رحلة شيخ الأزهر العلمية

وانتدب الطيب ليكون عميدا لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بمحافظة قنا اعتبارًا من 27 أكتوبر 1990 حتى 31 أغسطس 1991، ثم انتدب عميدًا لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بأسوان في الفترة من 15 نوفمبر 1995، وتجدد انتدابه عميدًا للكلية نفسها من 9 نوفمبر 1997 حتى 3 أكتوبر 1999، بعدها عين عميدًا لكلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية العالمية بباكستان في العام الدراسي 1999/ 2000 م.

وبعد فترة من العمل الجامعي شغل منصب مفتي جمهورية مصر العربية من 10 مارس 2002 حتى 27 سبتمبر 2003، ثم رئيسًا لجامعة الأزهر من 28 سبتمبر2008، إلى أن صدر قرار جمهوري بتعيينه شيخًا للأزهر، في التاسع عشر من شهر مارس لعام 2010، وأيضًا تولى الطيب عددًا من المهام الدينية الأزهرية الأخرى، منها رئيس اللجنة الدينية باتحاد الإذاعة والتليفزيون وعضو مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون وعضو مجمع البحوث الإسلامية وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وعضو الجمعية الفلسفية المصرية.

محطات في توليه منصب المشيخة

وفي التاسع عشر من شهر مارس عام 2010 تولى منصب شيخ الأزهر وأعلن حينها أن "الأزهر لا يحمل على عاتقه تنفيذ أجندة الحكومة لكنه في الوقت ذاته لا ينبغي أن يكون ضدها لأنه جزء من الدولة وليس مطلوبًا منه أن يبارك كل ما تقوم به الحكومة".

وفي 2011 تم تعديل القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة ترتيب الأزهر والهيئات التابعة له، وكان من أبرز البنود المعدلة، أن يتم اختيار شيخ الأزهر بالانتخاب من بين أعضاء هيئة كبار العلماء المرشحين للمنصب.

تجميد الأزهر للحوار مع الفاتيكان في 2011 جاء ردًّا على تصريحات بابا الفاتيكان حينها المتكررة والمعادية للإسلام والمسلمين قبل أن يستأنف الحوار مجددًا بعد الاعتذار الرسمي، ووصلت العلاقة بين الفاتيكان والأزهر إلى أفضل مرحلة لها في الوقت الحالي بعد تولي البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الحالي.

ورفض مصافحة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي شيمون بيريز ورفض الوجود معه في أي مكان لأنه رأى أن مصافحته تعد مكسبا للكيان الصهيوني، كما أنها تعد مباركة من الأزهر على الأفعال التي تقوم به سلطات الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني.

واهتم الشيخ أحمد الطيب بأزمة مسلمي الروهينجا، وتمثل ذلك في العديد من الجوانب كان أبرزها عقد الأزهر مؤتمر العام الماضي لكافة أبناء الطوائف في بورما لتوحيد كلمتهم وعودة الشمل بينهم، بجانب حث المجتمع الدولي في أكثر من مناسبة عالمية على ضرورة التحرك لإنقاذ مسلمي الروهينجا من الأوضاع التي يتعرضون لها، كما قدم الأزهر بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين قافلة مساعدات كبيرة إلى بورما وكان شيخ الأزهر ينوي الذهاب إلى هناك إلا أن حادث مسجد الروضة الإرهابي أدى إلى إلغاء زيارته حينها وأناب الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر وقتها، لترؤس الوفد.

وبعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابق باعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني، جاء الرد سريعًا من الأزهر ورفض شيخ الأزهر مقابلة نائب الرئيس الأمريكي في زيارة كانت معدة منذ فترة، وقال: "لا نجلس مع من يزيفون التاريخ، ويستعد الأزهر لتنظيم مؤتمر عالمي لنصرة القدس".

وأعلن أن 2018 هو عام القدس الشريف تعريفًا به، ونشاطًا ثقافيًّا وإعلاميًّا متواصلًا، تتعاهده المنظمات العالمية والمؤسسات الدينية والمجتمع المدني وغيرها، وقال فضيلة الإمام الأكبر: "إنه إذا كان قد كتب علينا أن يعيش بيننا عدو دخيل فمن العار أن نعامله بلغة لا يفهمها أو نبقى أمامه ضعفاء أو خائفين، أنا ممن يؤمن بأن الكيان الصهيوني ليس من الحق بنا الهزيمة في عام 1948، نحن من صنعناها بأيدينا وبخطأ حسابنا وتعاملنا بالهزل في مواطن الجد".

واهتم الإمام الأكبر بترسيخ فقه المواطنة والتعايش والحوار بين الأديان، وقال: "إن الأزهر يؤمن بأن الحوار بين الثقافات والأديان يجب أن ينتقل من الإطار النظري إلى التطبيق العملي في المجتمعات عن طريق إشراك الشباب والاستفادة من طاقاتهم وأفكارهم المبدعة في تعزيز قيم السلام والتعايش وكسر حدة التوتر بين أتباع الديانات حول العالم".

وسعى لتشييد جسور التواصل والحوار مع العالم بديلا عن الجدران والحواجز، لذا انطلق ليجوب قارات العالم ودوله شرقًا وغربًا لتحقيق هذه الرسالة، التي يحملها الأزهر على عاتقه منذ أكثر من ألف عام، في مواقف أكد الجميع على أنها تحمل رسالة الأزهر نحو العالمية.

مؤلفات شيخ الأزهر

1- الجانب النقدي في فلسفة أبي البركات البغدادي.

2- مباحث الوجود والماهيَّة من كتاب المواقف - عرض ودراسة، [ القاهرة 1402هـ/ 1982م ].

3- مفهوم الحركة بين الفلسفة الإسلامية والماركسية (بحث) القاهرة سنة 1982م.

4- مدخل لدراسة المنطق القديم - القاهرة - 1407هـ/1987م.

5- مباحث العلة والمعلول من كتاب المواقف - عرض ودراسة [القاهرة 1407 هـ/ 1982م].

6- بحوث في الفلسفة الإسلامية بالاشتراك مع آخَرين، جامعة قطر، [الدوحة 1414 هـ/ 1993 م].

7- تعليق على قسم الإلهيات من كتاب تهذيب الكلام للتفتازاني -القاهرة- سنة 1997م

كما حقق شيخ الأزهر رسالة: «صحيح أدلة النقل في ماهية العقل» لأبي البركات البغدادي، «المستصفى في علم الأصول» لأبي حامد الغزالي، «معيار النظر في علم الجدل» لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي.

أبحاث المؤتمرات والندوات لشيخ الأزهر

- «دراسات الفرنسيين عن ابن العربي»، وهو بحث أُلقي في المؤتمر الدولي الأول للفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم بالقاهرة 20 - 22 من أبريل سنة 1996م ونشر بكتابٍ للمؤتمر.

- «نظرات في قضيَّة تحريف القرآن المنسوبة للشيعة الإماميَّة»، بحث أُلقِي بندوة كلية أصول الدين بالقاهرة في 1 من مايو سنة: 1997م.

- «ابن عربي في أروقة الجامعات المصرية»، بحثٌ أُلقِي في المؤتمر الدولي عن ابن عربي في الفترة من 7 – 15 من مايو سنة: 1997م بمدينة مَرَّاكُش.

- «الشيخ مصطفى عبد الرازق المفتَرى عليه»، بحثٌ ألقِي في ندوة معهد العالم العربي LIMA بباريس عن التصوف في مصر، من 22 – 29 من أبريل سنة: 1998م.

- «ضـرورة التجديد»، بحثٌ أُلقِي بالمؤتمر العالمي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، في الفترة من 31 من مايو إلى 3 من يونيو سنة:2001م.

- أسس علم الجدل عند الأشعري (بحث منشور في حولية كلية أصول الدين -القاهرة- العدد الرابع - 1987م)، التراث والتجديد - مناقشات وردود (بحث منشور في حولية كلية الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية بجامعة قطر العدد الحادي عشر 1414هـ1993 - أصول نظرية العلم عند الأشعري (بحث) القاهرة 1407 هـ1982.

- مفهوم الحركة بين الفلسفة الإسلامية والفلسفة الماركسية (بحث)، التحقيق - تحقيق رسالة (صحيح أدلة النقل في ماهية العقل) لأبي البركات البغدادي، مع مقدمة باللغة الفرنسية، نشر بمجلة المعهد العلمي الفرنسي بالقاهرة، الترجمـة، ترجمة المقدمات الفرنسية للمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، نشر بمجلة مركز بحوث السيرة والسنة، جامعة قطر، العدد الأول 1414 هـ1998م.

- ترجمة كتاب: Osman Yahya، Histoire et classification de l'oeuvre d'Ibn Arabi من الفرنسية إلى العربية بعنوان: مؤلفات ابن عربي تاريخها وتصنيفها، القاهرة 1413هـ 1992م. - ترجمة كتاب: Ptophetie et saintete dans la doctrine d'Ibn Arabi،Chodkiewiez من الفرنسية إلى العربية بعنوان: الولاية والنبوة عند الشيخ محيي الدين بن عربي، دار القبة الزرقاء للنشر، مراكش- المغرب، 1419هـ1998م.

الجوائز التي حصل عليها شيخ الأزهر

وخلال مسيرة الدكتور أحمد الطيب حصد الكثير من الجوائز والأوسمة، ومنها: جائزة الشخصية الإسلامية التي حصلت عليها جامعة الأزهر عام 2003م، ووسام الاستقلال من الدرجة الأولى من جلالة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن عام 2005م، وجائزة شخصية العام الإسلامية لخدمة القرآن الكريم من دبي عام 2013م، واختار فضيلته مهرجان «القرين الثقافي» بالكويت شخصية العام الثقافية عام 2016م، ووسام دولة الكويت ذو الوشاح من الدرجة الممتازة عام 2016م، ووسام السجل الأكبر من جامعة بولونيا الإيطالية عام 2018م، وجائزة الأخوة الإنسانية من دار زايد عام 2019م، كما منحت دولة أوزبكستان فضيلته صفة مواطن فخري لمدينة سمرقند.



كما تسابقت جامعات العالم الإسلامي في إعطاء فضيلة الإمام الأكبر الدكتوراه الفخرية؛ تعبيرًا عن تقديرهم لفضيلته، فقلدته إياها جامعة الملايا بماليزيا عام 2012م، وجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بإندونيسيا عام 2016م، وجامعة بني سويف المصرية عام 2016م، وجامعة أمير سونجكلا التايلاندية عام 2017م، وأكاديمية أوزبكستان الإسلامية الدولية عام 2018م، وجامعة أوراسيا الوطنية في كازخستان عام 2018م.

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