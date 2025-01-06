الإثنين 06 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البنوك إجازة غدًا الثلاثاء بمناسبة عيد الميلاد المجيد

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

 أعلن البنك المركزي المصري أنه بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تقرر تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة في مصر يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025.

 

استئناف العمل في البنوك يوم الأربعاء المقبل

وأشار  البنك المركزي إلى أنه يُستأنف العمل صباح يوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2025.

 

تثبيت أسعار الفائدة

 وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قررت في اجتماع 26 ديسمبر 2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب حيث قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

 

 

اسعار الفائدة
اسعار الفائدة

مديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة

 كما قررت خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026، والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم. 

انستا باي 

وعلى صعيد آخر؛ بدأ البنك المركزي اعتبارا من  الأربعاء الموافق 1 يناير 2025 تطبيق قرار مد إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي) بالجنيه المصري، وكذلك مد الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي.

 

 رؤية مصر 2030 لدعم التحول الرقمي

وأوضح البنك المركزي أن ذلك يأتي في إطار رؤية مصر 2030 لدعم التحول الرقمي.

 

تحقيق رؤية الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد

وأضاف البنك في بيان له أنه تأتي هذه القرارات – التي تسري اعتبارًا من 1 يناير 2025 ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي. 

 

المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية

 جدير بالذكر أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية- التي تم إطلاقها في إبريل 2022- تعد من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري، لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استئناف العمل في البنوك الإيداع والإقراض البنك المركزى المصرى البنك المركزى التحويلات البنكية التحول الرقمي البنوك العاملة في مصر أسعار الفائدة الموبايل البنكى دعم التحول الرقمي خدمات التحويلات البنكية رؤية مصر 2030 لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـــــــزي المصـري
ads

الأكثر قراءة

طرق الوقاية من الإصابة بفيروس الميتانيمو البشري HMPV

وفاة والدة محمود تريزيجيه بعد تعرضها لوعكة صحية

ضحية التحرش بدار رعاية في مصر الجديدة: استغل إعاقتي وأجبرني على أمور غير أخلاقية

مقطع صادم يثير الغضب، لحظة الاعتداء بالضرب على طاقم تمريض مستشفى التبين المركزي (فيديو)

الداخلية تفتتح مقرًّا جديدًا للجوازات في مول العرب، تعرف على مواعيد العمل

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 6 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بمشاركة الأهلي وبيراميدز، ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الرابعة

عيد الميلاد المجيد، السيسي يقود جهود ترسيخ مبدأ المواطنة وروح الوحدة الوطنية بين المصريين

منوعات

المزيد

فيل يقتل سائحة إسبانية في تايلاند

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 6 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بفيلم وثائقي عن ميلانيا، أمازون تسعى لتحسين علاقتها مع ترامب

إيطاليا تعتزم إبرام صفقة بـ 1.6 مليار دولار مع سبيس إكس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 6 يناير 2025

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد 5/1/2025

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأحد 5-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق مساء اليوم الأحد 5/1/2025

المزيد

انفوجراف

5 مخاوف اقتصادية تهدد الشركات حول العالم خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما المراد بـ«عالم الغيب والشهادة»؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 6 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 6 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
ارتفاع حصيلة عملية قلقيلية بالضفة الغربية إلى 3 قتلى و9 مصابين