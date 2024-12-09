تصنيف لاعبات التنس، تقدم ميار شريف وهذا موقف أنس جابر

تصنيف التنس، تقدمت اليابانية نعومي أوساكا، والمصرية ميار شريف، في التصنيف العالمي الصادر عن رابطة لاعبات التنس المحترفات، اليوم الإثنين.

وتحركت نعومي أوساكا، خطوتين للأمام، لتتواجد في المركز 58، بينما قفزت ميار شريف 3 مراكز لتتواجد في المرتبة 65.

وكان أفضل تصنيف للاعبة المصرية في مسيرتها، عندما تواجدت في المركز 31 في 19 يونيو 2023.



في المقابل، بقيت النجمة التونسية أنس جابر في المركز 42.

ولم يشهد التصنيف العالمي أي تغيير على مستوى العشرة الأوائل، حيث تتواجد البيلا روسية أرينا سابالينكا في الصدارة، خلفها البولندية إيجا شفيونتيك، ثم الأمريكية كوكو جوف، والإيطالية جاسمين باوليني، والصينية كينوين شينج.

وفي المركز السادس تتواجد الكازاخية إلينا ريباكينا، خلفها الثنائي الأمريكي جيسيكا بيجولا وإيما نافارو، ثم الروسية داريا كاساتكينا، وأكملت التشيكية باربورا كريشيكوفا، قائمة العشرة الأوائل.

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