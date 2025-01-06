الإثنين 06 يناير 2025
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رياضة

السوبر الإيطالي، تاريخ مواجهات ديربي الغضب بين الإنتر وميلان

الإنتر وميلان
الإنتر وميلان

 ديربي الغضب، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الإثنين، لمتابعة مباراة إنتر ميلان ضد ميلان في العاصمة السعودية الرياض ضمن نهائي كأس السوبر الإيطالي.
 

تاريخ مواجهات ديربي الغضب

 ويتفوق الإنتر على ميلان في عدد مرات الفوز، خلال 240 مواجهة بين الفريقين بجميع المسابقات، بعدما فازالإنتر بـ 91 مباراة، مقابل الخسارة 80، بينما كان التعادل في 69  مباراة وأحرز إنتر ميلان 337 هدفا فيما استقبلت شباكه 314 هدفا.

 

موعد مباراة ميلان وإنتر ميلان بنهائي كأس السوبر الإيطالي

 من المقرر أن يقام نهائي كأس السوبر الإيطالي بين الإنتر وميلان مساء اليوم الإثنين، الموافق 6 يناير 2025 على ملعب الأول بارك.

 

وتقام مباراة إنتر ضد ميلان في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

المباراة تقام على ملعب الأول بارك معقل نادي النصر السعودي

 

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وإنتر ميلان

وتنقل مباراة نهائي كأس السوبر الإيطالي بين ميلان أمام إنتر عبر شاشة SSC EXTRA 1 وأبوظبي الرياضية 1 بريميوم.

ويعلق على المباراة فارس عوض من خلال قناة SSC EXTRA 1، وعامر عبد الله ومحمد الشامسي من خلال قناة أبوظبي الرياضية 1 بريميوم.

ويسعى إنتر ميلان لمعادلة رقم يوفنتوس كأكثر الأندية تحقيقًا للقب السوبر الإيطالي بـ9 ألقاب، ويريد إنتر الحفاظ على اللقب الذي يحمله في السنوات الثلاث الماضية، من بينهم نسخة 2022 على حساب ميلان بثلاثية نظيفة.

ومن جانبه، يسعى ميلان للتتويج ببطولة هذا الموسم في ثاني مباريات سيرجيو كونسيساو، الذي وصل للفريق منذ أيام وتمكن من الاطاحة بـ يوفنتوس بعد ريمونتادا بالفوز 2-1 فيما تأهل إنتر ميلان على حساب أتالانتا بهدف نظيف، في ملعب الأول بارك.

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