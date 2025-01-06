بمشاركة الزمالك والمصري، ترتيب مجموعات الكونفدرالية بعد الجولة الرابعة

الكونفدرالية، أسدل الستار على مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية 2024-2025 بمشاركة الزمالك والمصري البورسعيدي ممثلي الكرة المصرية في البطولة القارية.

ويتواجد الزمالك والمصري في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جوارهما فريقي بلاك بولز الموزمبيقي وإنيمبا النيجيري.

وفرض التعادل السلبي علي مواجهة الزمالك والمصري البورسعيدي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية ليتقاسم الفريقين نقاط المباراة ويستمر الفارس الأبيض على عرش صدارة المجموعة.

ويخوض الزمالك البطولة الحالية باعتباره بطلًا للنسخة الماضية على حساب نهضة بركان المغربي.

وشهدت الجولة الرابعة من بطولة الكونفدرالية فوز فريق سيمبا التنزاني على الصفاقسي التونسي الذي ودع المنافسات من الجولة السابقة بهدف دون رد.

كما تعادل اتحاد العاصمة الجزائري مع أسيك ميموزا الإيفواري بهدف لكل فريق، وفاز إنيمبا على بلاك بولز برباعية مقابل هدف.





ترتيب مجموعات الكونفدرالية بعد الجولة الرابعة

المجموعة الأولى

1- النادي الرياضي القسنطيني الجزائري، برصيد 9 نقاط.

2- سيمبا التنزاني برصيد 9 نقاط.

3- أونزي برافوش الأنجولي برصيد 6 نقاط.

4- الصفاقسي التونسي بدون نقاط.

المجموعة الثانية

1- نهضة بركان المغربي برصيد 12 نقاط.

2- ستيلينبوش الجنوب إفريقي برصيد 6 نقاط.

3- ستاد مالي المالي برصيد 4 نقاط.

4- لوندا سول الأنجولي برصيد نقطة واحدة.

المجموعة الثالثة

1- اتحاد العاصمة الجزائري برصيد 8 نقاط.

2- أسيك ميموزا الإيفواري برصيد 5 نقاط.

3- جراف دي داكار السنغالي برصيد 5 نقاط.

4- أورابا يونايتد البوتسواني برصيد نقطتين.

المجموعة الرابعة



1- الزمالك برصيد 8 نقاط.

2- المصري برصيد 5 نقاط.

3- إنيمبا النيجيري برصيد 4 نقاط.

4- بلاك بولز الموزمبيقي برصيد 4 نقاط.

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