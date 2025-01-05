الأحد 05 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اتحاد العاصمة يتعادل مع أسيك ميموزا 1/1 في الكونفدرالية

اتحاد العاصمة الجزائري
اتحاد العاصمة الجزائري

تعادل فريق اتحاد العاصمة الجزائري مع  نظيره أسيك ميموزا بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية

ونجح ساليفو من تسجيل هدف التقدم لصالح أسيك ميموزا في الدقيقة 31، ثم تعادل لصالح اتحاد العاصمة اللاعب محمد بن معزور في الدقيقة 71. 

ترتيب المجموعة الثالثة في الكونفدرالية 

اتحاد العاصمة 8  نقاط.

2ـ اسيك ميموزا 5 نقاط.  

3ـ  جراف 5 نقاط.

4ـ أورابا يونايتد نقطتين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد العاصمة اتحاد العاصمة الجزائري أسيك ميموزا الكونفدرالية الأفريقية

مواد متعلقة

مجموعة بيراميدز، ساجرادا يفوز على دجوليبا بهدف في دوري أبطال إفريقيا

سيمبا يفوز على الصفاقسي بهدف نظيف في الكونفدرالية

الزمالك يتعادل سلبيا مع المصري في الكونفدرالية ويحافظ على الصدارة (صور)

شاهد، رسالة جمهور الزمالك في ذكرى تأسيس النادي خلال مباراة المصري بالكونفدرالية

ads

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2024-2025

بث مباشر مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية 2025

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يحقق ريمونتادا ويلحق أول هزيمة بالترجي التونسي

زيادة في أسعار المياه المعدنية بالأسواق، تعرف على التفاصيل

تسبب في تدهور حالة أمح الدولي، ما هي أضرار علاج الكيروبراكتك

تطل عليه مصر، مخاوف من اندلاع صراع غاز المتوسط بين دول حوض الشام

أسعار الفراخ اليوم الأحد 5 يناير 2025 (أخر تحديث)

شعبة الذهب تتوقع وصول الجرام عيار21 لـ4000 جنيه في هذا الموعد

منوعات

المزيد

أكثر من مليون شخص يوقعون على عريضة لحظر الألعاب النارية في ألمانيا

اكتشاف خمس مجرّات قزمة قريبة من الأرض

مخرج شهير يعتزم الانتقال لشرق آسيا بسبب ابنته

توقعات الأبراج اليوم الأحد 5 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأحد 5-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق مساء اليوم الأحد 5/1/2025

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الأحد 5-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

5 مخاوف اقتصادية تهدد الشركات حول العالم خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة لقمان وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

عالم أزهري: متطرفون وراء إثارة فتاوى تحريم تهنئة المسيحيين بأعيادهم

دار الإفتاء توضح حكم صلاة الجمعة في مكان خارج المسجد وتقدم المأمومين على الإمام

المزيد
الجريدة الرسمية