سيمبا يفوز على الصفاقسي بهدف نظيف في الكونفدرالية

فار فريق سيمبا التنزاني على حساب نظيره الصفاقسي التونسي بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية .

ونجح أهوا من تسجيل هدف الفوز لصالح سيمبا في الدقيقة 37 من عمر المباراة.

ترتيب المجموعة الأولى في الكونفدرالية

1ـ سيمبا 9 نقاط.

2ـ النادي الرياضي القسنطيني 6 نقاط.

3ـ أونزي برافوش 6 نقاط.

4ـ الصفاقسي 0 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.