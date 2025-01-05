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رياضة

سيمبا يفوز على الصفاقسي بهدف نظيف في الكونفدرالية

سيمبا التنزاني
سيمبا التنزاني

فار فريق سيمبا التنزاني على حساب نظيره الصفاقسي التونسي بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية

ونجح أهوا من تسجيل هدف الفوز لصالح سيمبا في الدقيقة 37 من عمر المباراة. 

 

ترتيب المجموعة الأولى في الكونفدرالية 

سيمبا 9  نقاط.

2ـ النادي الرياضي القسنطيني 6 نقاط.  

3ـ  أونزي برافوش 6 نقاط.

4ـ الصفاقسي 0 نقاط.

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سيمبا التنزاني الكونفدرالية الأفريقية الصفاقسي

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