الإثنين 06 يناير 2025
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ثقافة وفنون

مفارقة غريبة، فرناندا توريس تفوز بـ جولدن جلوب بعد 26 سنة من ترشيح والدتها

فرناندا توريس ووالدتها،
فرناندا توريس ووالدتها، فيتو

جولدن جلوب، في مفارقة غريبة، وسعيدة، فازت الممثلة البرازيلية، فرناندا توريس بجائزة جلولدن جلوب كأفضل ممثلة في فيلم درامي، والتي سبق وأن رُشحت لها والدة فرناندا توريس، منذ ٢٦ سنة، وتحديدا عام 1999، ولكن لم تفز بها، لتأتي ابنتها وتفوز بها وتصبح أول ممثلة برازيلية تفوز بالجائزة في التاريخ.

وفازت الممثلة فرناندا توريس، بجائزة جلولدن جلوب لعام ٢٠٢٤، كأفضل ممثلة في فيلم درامي،  عن دورها في فيلم I'M STILL HERE.

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وأعلن رسميا عن أسماء الفائزين بجائزة جولدن جلوب لعام 2025

القائمة الكاملة لجوائز الجولدن جلوب الـ 82

جائزة أفضل فيلم درامي

THE BRUTALIST

أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي

EMILIA PÉREZ

أفضل فيلم رسوم متحركة

FLOW

الإنجاز السينمائي وإيرادات شباك التذاكر

WICKED

أفضل فيلم سينمائي – غير ناطق باللغة الإنجليزية

EMILIA PÉREZ– FRANCE

أفضل أداء لممثلة في فيلم درامي

فيرناندا توريس - I’M STILL HERE

أفضل أداء لممثل في فيلم درامي

أدريان برودي - THE BRUTALIST

أفضل أداء لممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي

ديمي مور - THE SUBSTANCE

أفضل أداء لممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي

سيباستيان ستان - A DIFFERENT MAN

أفضل أداء لممثلة في دور مساعد في أي فيلم سينمائي

زوي سالدانا - EMILIA PÉREZ

أفضل أداء لممثل في دور مساعد في أي فيلم سينمائي

كيران كولكين - A REAL PAIN

أفضل مخرج – فيلم سينمائي

برادي كوربيت - THE BRUTALIST

أفضل سيناريو – فيلم سينمائي

بيتر ستروغان – CONCLAVE

أفضل موسيقى تصويرية أصلية في فيلم سينمائي

TRENT REZNOR, ATTICUS ROSS ترينت، ريزنور، أتيكوس روس - CHALLENGERS

أفضل أغنية أصلية – فيلم سينمائي

“EL MAL” –– EMILIA PÉREZ

أفضل مسلسل تلفزيوني – دراما

SHŌGUN

أفضل مسلسل تلفزيوني – موسيقي أو كوميدي

HACKS

أفضل مسلسل تلفزيوني محدود أو سلسلة مختارات أو فيلم سينمائي تم إنتاجه للتلفزيون

BABY REINDEER

أفضل أداء من قبل ممثلة في مسلسل تلفزيوني – الدراما

ANNA SAWAI أنا سواي - SHŌGUN

أفضل أداء لممثل في مسلسل تلفزيوني – دراما

هيرويوكي سانادا - SHŌGUN

أفضل أداء لممثلة في مسلسل تلفزيوني – موسيقي أو كوميدي

جين سمارت - HACKS

أفضل ممثل في مسلسل تلفزيوني - موسيقي أو كوميديا

جيريمي ألين وايت - THE BEAR

أفضل ممثلة في مسلسل محدود أو سلسلة مختارات أو فيلم سينمائي معد للتلفزيون

جودي فوستر - TRUE DETECTIVE: NIGHT COUNTRY

أفضل ممثل في مسلسل محدود أو سلسلة مختارات أو فيلم سينمائي معد للتلفزيون

كولين فاريل - THE PENGUIN

أفضل ممثلة في دور مساعد على شاشة التلفزيون

جيسيكا جانينج - BABY REINDEER

أفضل أداء لممثل في دور مساعد على شاشة التلفزيون

تادانوبو أسانو - SHŌGUN

أفضل أداء في الكوميديا الارتجالية على شاشة التلفزيون

آلى وونج - ALI WONG: SINGLE LADY

حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2025، الألبوم الكامل لنجوم العالم من السجادة الحمراء

الاستعدادات النهائية لحفل توزيع جوائز الجولدن جلوب الـ 82

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