الأحد 05 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية السوري: سوريا الجديدة ستحظى بعلاقات جيدة مع دول المنطقة

وزير الخارجية السوري،
وزير الخارجية السوري، فيتو

قال وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، اليوم الأحد، إن سوريا الجديدة ستحظى بعلاقات جيدة مع دول المنطقة.

وبحسب شبكة «العربية»، أضاف وزير الخارجية السوري: "نسعى لترميم علاقتنا مع المحيط العربي والإقليمي والدولي.. نحن في حاجة للتعاون مع جميع دول المنطقة".

وتابع وزير الخارجية السوري: العقوبات الدولية تشكل عائقا أمام انتعاش الاقتصاد.

زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400% كإجراء طارئ

في سياق آخر، أعلن وزير المالية السوري محمد عبد الحليم أبا زيد، اليوم الأحد، زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400% كإجراء طارئ بعد الانتهاء من الهيكلة الحكومية.

وقال وزير المالية في الحكومة السورية الانتقالية لرويترز: "رواتب موظفي القطاع العام ستُصرف في 5 أو 6 يناير.. زيادة الرواتب ستكلف نحو 1.65 تريليون ليرة سورية شهريا".

وأضاف وزير المالية السوري: "زيادة الرواتب ستتم تمويلها من خلال الخزانة العامة والمساعدات الإقليمية والاستثمارات وربما من خلال تجميد الأصول السورية المحتفظ بها في الخارج".

استئناف الرحلات الدولية من وإلى مطار دمشق

في سياق متصل، أعلن رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي في سوريا أشهد الصليبي، عن استئناف الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي ابتداء من 7 يناير الجاري.

وقال الصليبي في تصريح لوكالة الأنباء السورية: "نعلن عن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي من تاريخ 7/1/2025".

وأضاف رئيس هيئة الطيران المدني: "نطمئن شركات الطيران العربية والعالمية بأننا في مرحلة إعادة تأهيل كاملة لمطاري حلب ودمشق بمساعدة شركائنا كي يكونوا قادرين على استقبال الرحلات من كافة أنحاء العالم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الخارجية السوري سوريا الجديدة سوريا الحكومة السورية الحكومة السورية الانتقالية دمشق

مواد متعلقة

وزير المالية السوري: زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400% كإجراء طارئ

وزير الخارجية السوري يدعو واشنطن لرفع العقوبات

وزير الخارجية السوري يصل الدوحة للقاء مسئولين قطريين كبار

القبض على أحد المقربين من سهيل الحسن القائد بالجيش السوري في عهد الأسد
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2024-2025

بث مباشر مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية 2025

بيان رسمي جديد من ليفربول يحسم الموقف النهائي لمباراة مانشستر يونايتد

شعبة الذهب تتوقع وصول الجرام عيار21 لـ4000 جنيه في هذا الموعد

أسعار الفراخ اليوم الأحد 5 يناير 2025 (أخر تحديث)

خروج جثة ريان قنا بعد سقوطه في بئر لمدة 3 أيام (صور)

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الأحد 5-1-2025

تسبب في تدهور حالة أمح الدولي، ما هي أضرار علاج الكيروبراكتك

منوعات

المزيد

اكتشاف خمس مجرّات قزمة قريبة من الأرض

مخرج شهير يعتزم الانتقال لشرق آسيا بسبب ابنته

توقعات الأبراج اليوم الأحد 5 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

لحظة اشتعال الحريق بسيارة في الإسكندرية وتدخل المارة لإطفائها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الأحد 5-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

نتائج الأهلي في آخر 8 مباريات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: متطرفون وراء إثارة فتاوى تحريم تهنئة المسيحيين بأعيادهم

دار الإفتاء توضح حكم صلاة الجمعة في مكان خارج المسجد وتقدم المأمومين على الإمام

تفسير رؤية الولد الصغير في المنام وعلاقته بزوال الهموم والمشكلات

المزيد
الجريدة الرسمية