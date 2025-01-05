الأحد 05 يناير 2025
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خارج الحدود

إعلام عبري ينفي صدور تعليمات تمنع جنود الاحتلال من السفر إلى دول محددة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أفادت هيئة البث العبرية، مساء اليوم الأحد، بأنه لم تصدر حتى الآن تعليمات رسمية تمنع جنود جيش الاحتلال من السفر لدول محددة.

وذكرت صحيفة «هآرتس» العبرية، اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حذر جنود احتياط موجودين بالخارج من تعرضهم للاعتقال بسبب مشاركتهم في الحرب على غزة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال ارتكب 5 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة وصل منها للمستشفيات 88 شهيدا و208 مصابين.  

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها الصادر اليوم، إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، ارتفع  إلى 45 ألفا و805 شهداء و109 آلاف و64 مصابا.

تدمير ممنهج لمستشفيات قطاع غزة

وفي وقت سابق قال مدير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية أجيث سونجاي: إن حرب دولة الاحتلال على غزة تخالف القانون الدولي.

وأضاف: "إسرائيل لا تريد الالتزام بالقانون الدولي.. هناك تدمير ممنهج لمستشفيات قطاع غزة.. ورواية تل أبيب عن استخدام مسلحين مشافي غزة لا تدعمها المعلومات".

 

جيش الاحتلال يبدأ إجراءات إغلاق مستشفى كمال عدوان في غزة

 في سياق متصل، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ إجراءات لإغلاق مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، بهدف منع استخدامه لأي غرض.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن تحركات الجيش التي تستهدف مواقع في القطاع، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الإجراءات أو مبرراتها.

وأثار الإجراء تساؤلات حول تداعياته على الخدمات الصحية المقدمة لسكان القطاع، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها.

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