الأحد 05 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال الإسرائيلي يحذر جنوده بالخارج من الاعتقال بسبب الحرب على غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أفادت صحيفة «هآرتس» العبرية، اليوم الأحد، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي حذر جنود احتياط موجودين بالخارج من تعرضهم للاعتقال بسبب مشاركتهم في الحرب على غزة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال ارتكب 5 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة وصل منها للمستشفيات 88 شهيدا و208 مصابين.  

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها الصادر اليوم،  إن  عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، ارتفع  إلى 45 ألفا و805 شهداء و109 آلاف و64 مصابا.

تدمير ممنهج لمستشفيات قطاع غزة

وفي وقت سابق قال مدير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية أجيث سونجاي: إن حرب دولة الاحتلال على غزة تخالف القانون الدولي.

وأضاف: "إسرائيل لا تريد الالتزام بالقانون الدولي.. هناك تدمير ممنهج لمستشفيات قطاع غزة.. ورواية تل أبيب عن استخدام مسلحين مشافي غزة لا تدعمها المعلومات".

جيش الاحتلال يبدأ إجراءات إغلاق مستشفى كمال عدوان في غزة

 في سياق متصل، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ إجراءات لإغلاق مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، بهدف منع استخدامه لأي غرض.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن تحركات الجيش التي تستهدف مواقع في القطاع، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الإجراءات أو مبرراتها.

وأثار الإجراء تساؤلات حول تداعياته على الخدمات الصحية المقدمة لسكان القطاع، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال غزة الحرب على غزة العدوان الإسرائيلي العدوان الاسرائيلي علي غزة قطاع غزة

مواد متعلقة

تكبد خسائر فادحة، لواء بجيش الاحتلال ينسحب من شمال غزة

جيش الاحتلال يرتكب 5 مجازر فى غزة راح ضحيتها 296 شهيدًا ومصابًا

جيش الاحتلال يتوغل في بلدتين جنوب لبنان

إعلام إسرائيلي: مقتل وإصابة 10 آلاف جندي منذ بداية الحرب
ads

الأكثر قراءة

السيسي يوجه بتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات إنشاء المحاور اللوجستية التنموية المتكاملة

بيان رسمي جديد من ليفربول يحسم الموقف النهائي لمباراة مانشستر يونايتد

بتوجيهات شيخ الأزهر، صرف إعانة شهرية وأثاث منزلي ودراجة بخارية لأم عبد المنعم

تكليفات رئاسية جديدة اليوم للحكومة

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الأحد 5-1-2025

تراجع جديد.. سعر الدولار أمام الجنيه فى البنك المركزى مساء اليوم

مدبولي يتابع إجراءات طرح شركتي "صافي" و"وطنية" التابعتين للقوات المسلحة

مارس الرذيلة مع 5 نساء وقطعهن أشلاء، محاكمة تاريخية لـ"سفاح زفتى" (فيديو)

منوعات

المزيد

مخرج شهير يعتزم الانتقال لشرق آسيا بسبب ابنته

توقعات الأبراج اليوم الأحد 5 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

لحظة اشتعال الحريق بسيارة في الإسكندرية وتدخل المارة لإطفائها (فيديو)

ضباب كثيف يخيم على بعض الولايات الأمريكية ويصل كندا وبريطانيا، فما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الأحد 5-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

نتائج الأهلي في آخر 8 مباريات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الفرقان وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

تفسير حلم البرقوق في المنام وعلاقته بقدوم الخير والرزق الوفير

أسماء سورة النور وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

المزيد
الجريدة الرسمية