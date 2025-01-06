خالد جاد الله: الأهلي يعاني من أخطاء فنية وإدارية يتحملها كولر والإدارة

الأهلي، أكد خالد جاد الله، نجم النادي الأهلي السابق، أن هناك أخطاء فنية في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يتحملها السويسري مارسيل كولر.

هناك أزمة في غرفة ملابس الأهلي

وقال جاد الله، في تصريحات تليفزيونية: "لاعبو النادي الأهلي يمرون بمرحلة انعدام ثقة وتشتت، ولا يوجد استقرار بسبب تجديد عقود اللاعبين بجانب وجود أزمة في غرفة الملابس".

وتابع: "هناك أخطاء فنية يتحملها كولر، وهناك أخطاء إدارية تتحملها إدارة النادي، وعلى الأهلي إعادة ترتيب البيت من الداخل بكل ما يحيط بالفريق الأول من أمور إدارية، وعليه الاستعانة بأهل الخبرة وليس أهل الثقة".

مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، فيتو

الأهلي يحتاج لأهل الخبرة وليس أهل الثقة

وأوضح: "الأهلي في الوقت الحالي يحتاج لأهل الخبرة، لأن الكلام أصبح تقليدي والفكر الموجود حاليا لا يوجد فيه جديد أو تطور، ومن أكثر الأخطاء الإدارية عدم وجود مدير كرة".

وأردف: "في مصر لا أحد يعلم ما هي مهام المدير الرياضي، ومهمته تكون كل ما يخص الألعاب الجماعية وليس القدم فقط، وكولر يعلم اختصاصات المدير الرياضي، وكيف يتواجد مدير نشاط رياضي ومدير رياضي في وقت واحد".

لاعبي الأهلي مشغولون بالتجديد

وشدد: "الأهلي تحايل على رفض كولر تواجد مدير كرة، بتعيين مدير رياضي، وغرفة الملابس فيها مشكلة واللاعيبه تتحدث عن التجديد فيما بينهم وهذا أمر جديد على الأهلي، وعمر ما كان حد يعرف اللاعيبه بتقبض كام في الأهلي".

أرفض رحيل كولر في الوقت الحالي

وواصل جاد الله: "كولر يقرأ المباريات ببطء وتفسيره واستيعابه لأي تغيير يكون بطيء، وأرفض فكرة رحيله في الوقت الحالي، وأدعم استمراره لنهاية الموسم، وأشعر أنه مقيد".

واستكمل لاعب الأهلي السابق: "كولر رفض الاجتماع مع لجنة التخطيط، وهو أمر غير طبيعي، والطبيعي أن يجتمع معهم في أي وقت يطلب منه ذلك، وهناك أمر غامض يحدث".

كولر يتعامل بشكل خاطئ مع بعض اللاعبين

وزاد: "يجب أن يعمل كولر بكل راحة، ويتم الحديث معه من قبل الإدارة لإنهاء أي خلاف، وغلطة كولر التي أضرت الفريق أنه وضع بعض اللاعبين في ظروف نفسية صعبة جعلتهم يفتقدون الثقة بسبب تعامله معهم نفسيًا بشكل خاطئ مثل بيرسي تاو وكهربا ورضا سليم".

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