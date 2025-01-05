الأحد 05 يناير 2025
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الصحة عن فيروس HMPV: معروف من 24 عاما وهناك إصرار على استنساخ كورونا (فيديو)

فيروس HMPV، فيتو
فيروس HMPV، فيتو

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة: إن هناك إصرارا من البعض على استنساخ تجربة جائحة كورونا من خلال فيروس HMPV.

أعراض فيروس HMPV

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": فيروس HMPV تم اكتشافه منذ أكثر من 24 عاما وهو من الفيروسات التنفسية التي تصيب الجهاز التنفسي مثل الإنفلونزا وكورونا، وليس بجديد، وله نفس الأعراض مع وجود أعراض بالجهاز الهضمي ونسبة انتشاره 1% بالنسبة للفيروسات التنفسية الأخرى.

فترة انتشار فيروس HMPV

وتابع: فيروس HMPV ينتشر في الخريف والشتاء وهذا الموسم الذي يظهر فيه بشكل أكبر، والأعراض عبارة عن سعال وعطس واحتقان أنف، بالإضافة إلي بعض أعراض الجهاز التنفسي والوقاية غسل اليدين بانتظام، وتجنب الاتصال الوثيق مع المصابين وتغطية الفم والأنف حال العطس.
 

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وواصل: لا يجب الخوف والهلع من فيروس HMPV ولا شيء يدعو للخطر من فيروس.  
 

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