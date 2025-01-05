الأحد 05 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

هل وصل فيروس HMPV إلى مصر؟ رئيس مكافحة كورونا يجيب (فيديو)

فيروس HMPV، فيتو
فيروس HMPV، فيتو
ads

كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، حقيقة وصول فيروس HMPV الي مصر، بعد انتشاره في الصين.

 

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة: أن فيروس HMPV لم يصل  مصر حتى الاَن، ولكن وزارة الصحة جاهزة للتعامل معه بكل الإجراءات.

 

فيروسات تؤدي الي الوفاة 

 وأوضح أن كل الفيروسات ومنها الأنفلونزا وبما فيها فيروس HMPV تؤدي الي الوفاة لا سيما بين كبار السن واصحاب الأمراض المناعية والمزمنة.

 

 

وتوقع “حسني” أن "ما حدث في كورونا لن يتكرر خلال السنوات المقبلة لأننا لم يكن لدينا الحذر المجتمعي، والناس اصبح لديها الخبرة في الحماية والوقاية ونراهن على الوعي المجتمعي والخبرة الطبية المتراكمة  
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيروس HMPV الأمراض المناعية الدكتور حسام حسني اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة اللجنة العلمية لمكافحة كورونا وزارة الصحة

مواد متعلقة

يسبب التهابات في الرئة وليس له علاج.. HMPV فيروس صيني جديد يهدد العالم في 2025 (إنفوجراف)

ليس له علاج أو تطعيم، أهم المعلومات عن فيروس الصين الجديد HMPV

فيروس HMPV، وباء جديد في 2025 مصدره الصين وهذه أعراض المرض
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2024-2025

بث مباشر مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية 2025

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يحقق ريمونتادا ويلحق أول هزيمة بالترجي التونسي

زيادة في أسعار المياه المعدنية بالأسواق، تعرف على التفاصيل

تسبب في تدهور حالة أمح الدولي، ما هي أضرار علاج الكيروبراكتك

تطل عليه مصر، مخاوف من اندلاع صراع غاز المتوسط بين دول حوض الشام

أسعار الفراخ اليوم الأحد 5 يناير 2025 (أخر تحديث)

شعبة الذهب تتوقع وصول الجرام عيار21 لـ4000 جنيه في هذا الموعد

منوعات

المزيد

أكثر من مليون شخص يوقعون على عريضة لحظر الألعاب النارية في ألمانيا

اكتشاف خمس مجرّات قزمة قريبة من الأرض

مخرج شهير يعتزم الانتقال لشرق آسيا بسبب ابنته

توقعات الأبراج اليوم الأحد 5 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأحد 5-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق مساء اليوم الأحد 5/1/2025

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الأحد 5-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

5 مخاوف اقتصادية تهدد الشركات حول العالم خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة لقمان وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

عالم أزهري: متطرفون وراء إثارة فتاوى تحريم تهنئة المسيحيين بأعيادهم

دار الإفتاء توضح حكم صلاة الجمعة في مكان خارج المسجد وتقدم المأمومين على الإمام

المزيد
الجريدة الرسمية