الأحد 05 يناير 2025
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أخبار مصر

أماكن سقوط الأمطار بالقاهرة والجيزة والقليوبية غدا الإثنين

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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يتساءل العديد من المواطنين عن أماكن سقوط الأمطار غدا الاثنين، وتنشر " فيتو" توقعات سقوط الأمطار غدا وفقا لنشرة هيئة الارصاد الجوية.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى" القاهرة والجيزة والقليوبية"  على فترات متقطعة

حالة الطقس غدًا الإثنين 6 -1- 2025 بوادي النطرون

حالة الطقس غدًا الإثنين 6 -1- 2025 بمحافظة البحيرة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس معتدل على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على شمال الصعيد، شديد البرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية


الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارا، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد والوجه البحرى، وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط مضطرب ويصل ارتفاع الأمواج من 2: 3 أمتار.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس الغد أن حالة البحر الأحمر تكون  خفيف ويصل ارتفاع الأمواج من 0.5: 1 متر.

كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:27

درجة الحرارة الصغرى:11

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