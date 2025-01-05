نجوم بالمجان، أبرز 10 لاعبين تنتهي عقودهم مع أنديتهم بنهاية الموسم (تقرير)

قائمة طويلة من نجوم كرة القدم في العالم، تنتهي عقودهم مع أنديتهم بنهاية الموسم الجاري 2024-2025، دون تجديد التعاقد مع أنديتهم رغم الدخول في الفترة الحرة.

هؤلاء اللاعبون دخلوا في الفترة الحرة منذ بدء شهر يناير الجاري، مما يتيح لهم التوقيع لأي ناد بشكل مجاني وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

الأندية تتهافت على التعاقد مع لاعب حر لعدم تكلفة خزائن النادي، فماذا إذ كان نجما ساطعا في عالم كرة القدم الأوروبية ؟.

نجوم بالمجان هو عنوان التقرير التالي الذي نستعرض فيه أبرز 10 لاعبين تنتهي عقودهم مع أنديتهم بنهاية الموسم الجاري، ويحق لهم التوقيع لأي ناد في الوقت الحالي بشكل مجاني.

أبرز 10 لاعبين تنتهي عقودهم مع أنديتهم بنهاية الموسم

1- محمد صلاح لاعب ليفربول، مما لا شك فيه أن محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول هو أبرز الأسماء التي لم تصل لاتفاق مع إدارة ناديها من أجل تجديد التعاقد مما يعني أنه قد ينتقل إلى أي ناد بشكل مجاني في الصيف المقبل.

وبكل تأكيد سيكون انتقال محمد صلاح لأي ناد في أوروبا صفقة من العيار الثقيل، لما يقدمه اللاعب من مستوى رائع خلال السنوات الماضية خاصة أنه سيكون لاعبا حرا.

وأبرز الأندية المهتمة بمحمد صلاح هو باريس سان جيرمان الفرنسي بخلاف الأندية الخليجية التي تأمل أن ينضم "موو" لها.

2- ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول، ظهير أيمن عصري ويبلغ من العمر 26 عاما فقط وينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، بكل تأكيد أصبح مطمعا لكافة الأندية الكبرى في أوروبا ويأتي على رأسهم ريال مدريد الذي يمني النفس في التعاقد مع اللاعب ليكون خليفة داني كارفخال التي اقتربت رحلته مع الساحرة المستديرة على النهاية.

3- فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول- يبدو أن ليفربول يعاني بسبب أبرز نجومه، فالأزمة لم تتوقف على تجديد عقد صلاح وأرنولد فقط، بل أن عمود الدفاع فان دايك ينتهي عقده أيضا بنهاية الموسم.

وتأمل إدارة ليفربول في تجديد عقد فان دايك خوفا من إغراءات الأندية التي تتمنى التعاقد مع الهولندي.

4- الألماني جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونخ الألماني: ظهير ولاعب وسط دخل في الفترة الحرة ولم يصل لاتفاق مع ناديه وهو جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونخ الألماني الذي يعد فرصة لن تعوض أمام الأندية التي تبحث عن لاعب “ جوكر”.

كيميتش

5- الكندي ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ الألماني- يرفض ديفيز تجديد عقده مع بايرن ميونخ من أجل حلم اللعب في صفوف ريال مدريد الإسباني الذي يحتاج أيضا لظهير أيسر مميز.

6- الكوري الجنوبي هيونج مين سون لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي - يبدو أن الموسم الحالي هو الأخير لـ الكوري الجنوبي هيونغ مين سون مع توتنهام هوتسبير الإنجليزي في ظل تراجع مستوى الفريق واللاعب مما سيدفع اللاعب للبحث عن فرصة مع ناد اخر ليستعيد بريقه.

7- البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي - برغم تقدم البلجيكي كيفين دي بروين في العمر وكثرة إصاباته إلا أنه يظل نجما ساطعا في ملاعب كرة القدم الأوروبية ومطمعا للعديد من الأندية التي تبحث عن لاعب وسط من الطراز رفيع يستطيع إيصال المهاجم للمرمى بكل سهولة في أصعب المباريات.

دي بروين

8- الألماني ليروى ساني لاعب بايرن ميونخ - جناح من الطراز الرفيع لم يصل لاتفاق حتى الان لتجديد عقده مع فريقه بايرن موينخ ليصبح ضمن قائمة "نجوم بالمجان" التي تعد مطمعا لكافة الأندية الكبرى في أوروبا.

9- الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي - أفضل من لمس الكرة في تاريخ عدد كبير من عشاق الساحرة المستديرة والذي حقق الكرة الذهبية 8 مرات وحقق كافة البطولات الممكنة مع الأندية والمنتخبات، سيصبح لاعبا حرا الصيف المقبل، ولكن تشير التقارير بأن ميسي سيجدد عقده مع الفريق الأمريكي.

حيث أن مالك النادي خورخي ماس يعمل على تمديد العقد لضمان استمرار ميسي لفترة أطول حيث أن الدوري الأمريكي لكرة القدم شهد قفزة نوعية في شعبيته العالمية، حيث ساعد وجود "البرغوث" على تسليط الضوء على الدوري وتعزيز مكانته بين البطولات الكبرى.

كما يعول ماس على حضور ميسي عند افتتاح ملعب النادي الجديد، "ميامي فريدوم بارك"، المقرر في عام 2026.

ميسي

10- البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي - أحد أبرز اللاعبين في التاريخ ومن مزق شباك كل من لعب ضده ورغم تقدمه في العمر إلا أن خبر أن النجم كريستيانو رونالدو سيكون لاعبا حرا سيشغل بال محبي كرة القدم.

تشير التقارير إلى أن رونالدو سيستمر مع النصر لأطول فترة ممكنة بعد الحالة التي تسبب فيها الدون في دوري روشن وهي الرؤية التي تهدف لها المملكة العربية السعودية بشكل عام.

رونالدو

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