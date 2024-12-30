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التنظيم والإدارة يجدد اعتماد المركز الأفريقي لصحة المرأة بالإسكندرية

المركز الأفريقى لصحة
المركز الأفريقى لصحة المرأة، فيتو

أعلنت الدكتورة ميرفت السيد، مدير المركز الأفريقى لخدمات صحة المرأة بالإسكندرية والتابع لوزارة الصحة، ان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وافق على تجديد اعتماد المركز الأفريقى لخدمات صحة المرأة وإدراجه ضمن مراكز التدريب المعتمدة ذات الطابع الخاص والمتخصصة في التدريب على المستوى القومي. 

اعتماد المركز الأفريقى لخدمات المرأة 

وجاء ذلك لما يتمتع به من إمكانيات وتجهيزات وانطباق كافة الشروط والمعايير الموضوعية وتميزه بأنشطته وفعالياته، وما يقدمه من دورات تدريبية متنوعة لتنمية قدرات المتدربين وإكسابهم المهارات المختلفة لتحسين أدائهم الوظيفى والمعرفى.

و أكدت الدكتورة ميرفت السيد، مدير المركز الأفريقى، أهمية التدريب المستمر وتحسين أداء ورفع كفاءة الفرق الطبية وعقد دورات تدريبية متخصصة ومتنوعة لإكسابهم المهارات المختلفة، وأيضًا الدور الكبير الذى تمثله التنمية والتوعية المجتمعية لجميع المواطنين بكافة الأعمار.

ووجهت التهنئة والشكر والتقدير لجميع العاملين بالمركز الافريقي لخدمات صحة المرأة، لمجهوداتهم للحصول على استمرار اعتماد المركز ضمن أفضل مراكز التدريب المعتمدة على المستوى القومى.

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