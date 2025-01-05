صلاح بالصدارة، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2025

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2025، واصل محمد صلاح تصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز بعد تعادل ليفربول مع مانشستر يونايتد 2-2 في قمة الجولة العشرين بالبريميرليج.

وأحرز محمد صلاح هدفا في تعادل الريدز أمام مانشستر يونايتد 2-2 مساء اليوم الأحد بملعب أنفيلد.

ووسع محمد صلاح الفارق مع هالاند في المنافسة علي الحذاء الذهبي إلي هدفين بعدما أحرز المهاجم النرويجي ثنائية في فوز فريقه مانشستر سيتي أمام وست هام يونايتد التي انتهت 4-1 بالجولة العشرين.

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد تعادل ليفربول ومانشستر يونايتد



محمد صلاح ليفربول 18 هدفا

إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 16 هدفا

أليكسندر إيساك نيوكاسل يونايتد 13 هدفا

بريان مبيومو برينتفورد 13 هدفا

كول بالمر تشيلسي 13 هدفا

كريس وود نوتينغهام فورست 11 هدفا

ماثيوس كونها وولفرهامبتون 10 أهداف

نيكولاس جاكسون تشيلسي 9 أهداف

يوان ويسا برينتفورد 9 أهداف

أولي واتكينز أستون فيلا 8 أهداف

ليام ديلاب إبسويتش تاون 8 أهداف

جيمس ماديسون توتنهام هوتسبير 8 أهداف

راؤول خيمينيز فولهام 8 أهداف

لويس دياز ليفربول 8 أهداف

وتعادل فريق ليفربول مع نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز بملعب “أنفيلد”.

أهداف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

وسجل ليساندرو مارتينيز الهدف الأول لـ مانشستر يونايتد في شباك ليفربول في الدقيقة 52، وتعادل جاكبو لـ ليفربول بتسجيله هدفا رائعا في شباك مانشستر يونايتد في الدقيقة 59، وتقدم محمد صلاح لـ ليفربول بالهدف الثاني في شباك مانشستر يونايتد في الدقيقة 69 من ركلة جزاء، وسجل ديالو هدف تعادل مانشستر يونايتد في شباك ليفربول بالدقيقة 80 بتصويبة خادعة بقدمه اليسرى.

وعادل محمد صلاح بهدفه اليوم أمام مان يونايتد السجل التهديفي للفرنسي تييري هنري، أسطورة آرسنال، في البريميرليج، بحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات.



ووصل صلاح إلى 175 هدفا خلال 282 مباراة في الدوري الممتاز، بينما سجل هنري 175 هدفا في 258 مباراة.

بينما ذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أن صلاح وصل إلى 18 هدفا و13 تمريرة حاسمة في 19 مباراة خاضها في البريميرليج هذا الموسم، ليصل إلى 31 مساهمة تهديفية.

وأضافت: "هذا أعلى عدد من المساهمات التهديفية للاعب واحد في أول 19 مباراة خلال موسم واحد بالمسابقة"، علمًا بأن ليفربول يملك مباراة مؤجلة ضد إيفرتون.

وتجاوز صلاح بذلك الأوروجواياني لويس سواريز، الذي شارك في 30 هدفا بقميص ليفربول في موسم 2013-2014، عبر تسجيل 23 هدفا وصناعة 7 أخرى.

تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد

بدأ ليفربول أمام مانشستر يونايتد كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبيرتسون.

في خط الوسط: ريان جرافنبرخ - أليكسيس ماك أليستر - كورتس جونز.

في خط الهجوم: لويس دياز - كودي جاكبو - محمد صلاح.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليفربول

فيما بدأ مانشستر يونايتد مباراة ليفربول كالتالي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا.

في خط الدفاع: ماتياس دي ليخت - هاري ماجواير - ليساندرو مارتينيز.

في خط الوسط: نصير مزراوي - مانويل أوجارتي - كوبي ماينو - ديوجو دالوت.

في خط الهجوم: آماد ديالو - راسموس هويلوند - برونو فرنانديز.

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