الأحد 05 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل قمة ليفربول ومانشستر يونايتد وموقف محمد صلاح

محمد صلاح وهالاند
محمد صلاح وهالاند

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي، اقترب هالاند مهاجم مانشستر سيتي من عرش محمد صلاح في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعدما أحرز هالاند ثنائية أمام وست هام يونايتد  التي انتهت بفوز السيتي 4-1 بالجولة العشرين.

ويستعد محمد صلاح لخوض مباراة مع ليفربول الليلة أمام مانشستر يونايتد في قمة الجولة العشرين من البريميرليج.

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي برصيد 17 هدفا بفارق هدف واحد عن هالاند.

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي 

محمد صلاح ليفربول 17 هدفا
إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 16 هدفا
أليكسندر إيساك نيوكاسل يونايتد 13 هدفا
بريان مبيومو برينتفورد 13 هدفا
كول بالمر تشيلسي 13 هدفا
كريس وود نوتينغهام فورست 11 هدفا
ماثيوس كونها وولفرهامبتون 10 أهداف
يوان ويسا برينتفورد 9 أهداف
نيكولاس جاكسون تشيلسي 9 أهداف
أولي واتكينز أستون فيلا 8 أهداف
لويس دياز ليفربول 8 أهداف
جيمس ماديسون توتنهام هوتسبير 8 أهداف

ويتصدر ليفربول قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراته الليلة أمام مانشستر يونايتد في قمة الجولة العشرين من البريميرليج.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة ليفربول ومانشستر يونايتد 

1 ليفربول 45 نقطة
2 آرسنال 40 نقطة
3 نوتينغهام فورست 37 نقطة
4 تشيلسي 36 نقطة
5 نيوكاسل يونايتد 35 نقطة
6 مانشستر سيتي 34 نقطة
7 بورنموث 33 نقطة
8 أستون فيلا 32 نقطة
9 فولهام 29 نقطة
10 برايتون 28 نقطة
11 برينتفورد 27 نقطة
12 توتنهام هوتسبير 24 نقطة
13 وست هام يونايتد 23 نقطة
14 مانشستر يونايتد 22 نقطة
15 كريستال بالاس 21 نقطة
16 إيفرتون 17 نقطة
17 وولفرهامبتون 16 نقطة
18 إبسويتش تاون 15 نقطة
19 ليستر سيتي 14 نقطة
20 ساوثهامتون 6 نقاط

ويستضيف ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح  نظيره مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز بملعب "آنفيلد".

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الانجليزي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

وتذاع مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الانجليزي عبر قناة beIN sports HD 1.

ويسعى ليفربول بقيادة مديره الفني آرني سلوت لمواصلة النتائج الإيجابية من أجل رفع عدد نقاطه في صدارة الترتيب.

فيما يأمل روبن أموريم في قيادة مانشستر يونايتد لفوز أمام متصدر الترتيب، وبدء استعادة توازن الشياطين الحمر.

موقف ليفربول ومانشستر يونايتد

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة بفارق 5 نقاط عن آرسنال أقرب ملاحقيه الذي تعادل أمام برايتون بالجولة ذاتها أما مانشستر يونايتد فيحتل المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي محمد صلاح ليفربول مانشستر يونايتد البريميرليج جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي هدافي الدوري الإنجليزي

مواد متعلقة

الهداف التاريخي، أرقام قياسية لـ محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد قبل موقعة الغد

محمد صلاح يتحدث عن أرقامه القياسية مع ليفربول ويؤكد: أنا متواضع وأتطور
ads

الأكثر قراءة

ليس له علاج أو تطعيم، أهم المعلومات عن فيروس الصين الجديد HMPV

بيان رسمي من ليفربول يكشف حقيقة تأجيل مباراته مع مان يونايتد (صور)

أخبار مصر: وباء جديد في 2025، تفاصيل وفاة سيدة بسبب لولب، صفقة تبادلية بين الشمال القطري والأهلي، تحذير من استخدام حقنة البرد

مصدر بالأهلي يحسم مصير مارسيل كولر

توقعات الأبراج اليوم الأحد 5 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

الثلوج تجتاح ملعب أنفيلد قبل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد (صور)

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 5 يناير 2025

شراكة استراتيجية بين مصر للتأمين والعين الأهلية للتأمين

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليوم الأحد 5 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

لحظة اشتعال الحريق بسيارة في الإسكندرية وتدخل المارة لإطفائها (فيديو)

ضباب كثيف يخيم على بعض الولايات الأمريكية ويصل كندا وبريطانيا، فما القصة؟

البركان الأكثر نشاطا في إندونيسيا يثور من جديد (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت 4-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم السبت 4-1-2025

سعر الأرز اليوم، الكيلو يتراوح بين 28 و30 جنيهًا

المزيد

انفوجراف

يسبب التهابات في الرئة وليس له علاج.. HMPV فيروس صيني جديد يهدد العالم في 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف أعد الله رسوله نفسيًّا قبل غزوة بدر؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

دار الإفتاء توضح حكم تقاضي السمسار عمولة من البائع والمشتري وبيان الأدلة على مشروعيتها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 5 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية