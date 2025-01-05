الأحد 05 يناير 2025
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خارج الحدود

الجلوس مع العدو من صُلب العمل الدبلوماسي، وزير خارجية ليبيا المعزولة تبرر اجتماعها مع الإسرائيليين

المنقوش وكوهين، فيتو
المنقوش وكوهين، فيتو

بررت وزير خارجية ليبيا المعزولة، نجلاء المنقوش، اجتماعها مع وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي سابقا، إيلى كوهين، فى روما، زاعمة أن الجلوس مع العدو من صلب العمل الدبلوماسي.

نجلاء المنقوش تبرر اجتماعها مع وزير خارجية إسرائيل

وقالت نجلاء المنقوش، وزير خارجية حكومة عبد الحميد الدبيبة، والمعزولة من منصبها، خلال بودكاست "أثير" ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺻﺔ "الجزيرة" القطرية، إن لقائها مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في العاصمة الإيطالية روما، كان هدفه مناقشة قضايا استراتيجية تهم ليبيا، وتتعلق بأمن واستقرار البحر المتوسط، والجلوس مع العدو من صُلب العمل الدبلوماسي.

وتابعت المنقوش، غادرت طرابلس بقرار سياسي، بطلب وترتيب من السلطات الرسمية، ومستعدة لأي تحقيق يكشف حقيقة اللقاء مع الوزير الإسرائيلي، وأشارت إلى أن الدبيبة رفض كشف الحقيقة مباشرة، وأن القضية كانت ستُحل ببساطة لو تحدث رئيس الحكومة الليبية المسيطرة على طرابلس مباشرة، وخاطب الشعب الليبي وكشف الحقيقة.

نجلاء المنقوش تروي تفاصيل عزلها من منصبها بقرار من الدبيبة 

وسردت نجلاء المنقوش، تفاصيل عزلها من منصبها قائلا: مسؤول أمني تواصل معي، وطلب مني المغادرة بناء على قرار الدبيبة، واعتقدت أن الأمر سيكون لأيام، اتجهت بطائرة رسمية نحو تركيا، ثم غادرت نحو المملكة المتحدة للحاق ببناتي، بعدما تأخر موعد رجوعي.

واستطردت، الليبيون لم يسمعوا الحقيقة، ولم تصلهم الصورة الكاملة لما جرى، ومنعت من الإدلاء بأي تصريح يكشف حقيقة ما جرى. أنا من ناحية إدارية وقانونية وزيرة الخارجية ليبيا، وإن كان هناك تحفظ من ناحية سياسية.

وختمت المنقوش، لا ألوم الليبيين الذين لم يسمعوا القصة كاملة، وكان هناك افتراض أنه تم تطبيع مع إسرائيل، حسب زعمها.

وكانت خارجية الاحتلال، كشفت فى نهاية أغسطس 2023، عن عقد الوزير إيلى كوهين، لقاء مع وزيرة خارجية ليبيا حينها، نجلاء المنقوش، فى العاصمة الإيطالية "روما" بوساطة من الجانب الإيطالي الأمر الذي أثار عاصفة غضب انتهت بعزلها من منصبها وفرت إلى تركيا وقتها.

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