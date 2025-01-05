مدير تعليم الإسكندرية يتابع مدرسة النور للمكفوفين زيزينيا

قام الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية اليوم الأحد بمتابعة مدرسة النور للمكفوفين زيزينيا بإدارة شرق، وذلك بحضور أميرة جبر مدير عام الشئون التنفيذية وجلال عيد مدير عام شرق وجيهان الحمصاني موجه عام التربية الرياضية ومحمود شحاتة مدير إدارة التربية الخاصة ولفيف من القيادات التربوية بالمديرية والإدارة ؛ لمتابعة تفعيل لعبة الشطرنج للمكفوفين وضعاف السمع، وذلك بمشاركة طلاب مدارس المكفوفين ومدارس الأمل للصم وضعاف السمع حيث ان لعبة الشطرنج تنمي الذكاء والثقة بالنفس والقدرات العقلية وحسن التفكير والتخطيط واختيار البدائل الأنسب وتغرس روح المنافسة.

ياتى ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بذوي الهمم والقدرات الخاصة والعمل على انصهارهم في المجتمع واشتراكهم في كافة المسابقات والأنشطة وإبراز قدراتهم ومهاراتهم وتنميتها وتعزيزها.

وفي ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بتفعيل الأنشطة التربوية وإحياء اليوم العالمي لطريقة برايل.

وأشار ( أبوزيد ) إلى أهمية توفير الدعم والرعاية الكاملة لمدارس المكفوفين واعطاءهم حقهم بالإضافة إلى تشجيعهم على القراءة والكتابة بطريقة برايل، وتقديم الأنشطة المختلفة بشكل مستمر لهم ، كذلك تعليمهم المهارات اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل، ونشر الوعى بين الطلاب المبصرين حول كيفية التعامل مع أقرانهم المكفوفين وتقديم المساعدة المجتمعية لهم والتعرف على عالمهم.

وتُعد طريقة برايل من عرض طريقة لتمثيل الرموز الأبجدية والرقمية من خلال الحروف والأرقام، ويمكن التعرف عليها باللمس، بما في ذلك رموز العلوم والموسيقى والرياضيات، وتستخدم برايل في إنتاج الكتب والمطبوعات المكتوبة بالخط المرئي، وهذا يساعد المكفوفين في الحصول على المعلومات الهامة، مما يُحقق الكفاءة والمساواة، وهي وسيلة الاتصال للمكفوفين في مجال التعليم والتعلم والاطلاع على الاتصالات المكتوبة.

وأثنى مدير المديرية على الدور المتميز لهاني حسن مدير المدرسة وفريق عمله من المعلمين والمشرفين لجهودهم المبذولة في تفعيل الأنشطة التربوية بالمدرسة وانضباط العملية التعليمية وتشكيل فرق العمل، كما أشاد بقدرات ومهارات أبنائنا المتميزين من ذوي الهمم وقدراتهم الإبداعية في تلاوة وتجويد القرآن الكريم ولعبة الشطرنج والغناء والعزف والإلقاء، وكذلك إعداد وإجراء اللقاءات والحوارات والتقارير الصحفية وأدائهم المتميز في الإذاعة المدرسية وتحقيق المركز الأول جمهوري في العديد من المسابقات العلمية والرياضية والفنية والمسرحية مطالبا إياهم ببذل المزيد من الجهد للاستمرار في اعتلاء منصات التتويج.

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